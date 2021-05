“Llorás dos veces”: las emotivas anécdotas del Pampa Sosa sobre el Napoli, el respeto por Maradona y la discriminación que se vive en Italia

Roberto Carlos Sosa recuerda sus momentos en el Napoli como si hubieran sucedido ayer. El deportista, que se retiró del fútbol profesional en 2011, pasó por el programa de Alejandro Fantino, FShow, donde recordó su paso por el club italiano y transmitió la esencia de la ciudad que vivió el mejor momento de Diego Armando Maradona y lo tendrá para siempre en la gloria.

“Hablar de Diego en general es terrible. Tuve la oportunidad de estar en esa magnífica ciudad que es Napoli y es tocar con las manos lo que él representó”, introdujo el Pampa sobre el 10 argentino. Su emoción por el club italiano está intacta, no solo por los cuatro años en los que jugó, sino también porque su actual pareja es napolitana y además porque tiene con su exesposa una hija nacida allí.

El Pampa Sosa también se destacó por su carrera en Udinese

Sosa señaló que los napolitanos cuentan “hasta con las lágrimas en los ojos que no solo era lindo ver lo que hacía Diego en la tele”, sino que lo lindo del futbolista en el Napoli era cuando iba a entrenar. “Lo que hacía en los entrenamientos era realmente mágico”, lanzó y detalló que a las prácticas en el Soccavo llegaron a ir hasta cinco mil hinchas que iban a ver al 10.

El Pampa le pidió al Diego que le firme la 10 del Napoli Captura ESPN

Además de revelar algunas particularidades de la urbe italiana, como que poner las balizas “te da derecho a hacer lo que vos quieras”, el Pampa comentó: “Cuando vos vas a jugar al Napoli, firmás el contrato con el club con Aurelio de Laurentis, el actual presidente, y firmás un contrato privado, que no sale en ningún lugar, con la ciudad. Vos le pertenecés a la ciudad. Estás entregando tu corazón en el momento en que te ponés esa camiseta y no necesitás ser el 9 de titular o el tercer arquero, ellos te adoptan como un hijo de toda la vida”.

La discriminación en Italia

En esta línea, el exjugador de 46 años explicó que de ahí surge el enojo del napolitano con Gonzalo “Pipita” Higuaín. “Fue a la Juventus. Hizo 36 goles en un campeonato y no lo pueden ver hoy porque fue a la Juventus. La peor traición que le podés hacer al napolitano es ir a jugar a la Juventus”, amplió.

Asimismo, detalló que la rivalidad con el club de Turín tiene una razón mucho más profunda: “El hincha de la Juventus no sabe ni siquiera dónde está Napoli. Es otra cultura dentro de una cultura de un país. Se sienten muy discriminados [los napolitanos], en un país de primer mundo todavía tienen estos problemas lamentables con el racismo”, expresó.

Sosa recordó una anécdota de cuando fue con Los Azules a jugar a Firenze y, antes de que comience el partido, les dieron “la bienvenida a Italia” y les cantaron el himno nacional, como una forma de decirles que ellos, napolitanos, no pertenecían al país.

En cambio, según el Pampa, a nivel local no pasa lo mismo. “Cuando vas a Napoli llorás dos veces: cuando llegás y cuando te vas. Al principio ves un lugar que no tiene mucha organización en el sentido que el napolitano te da todo, te entrega todo”, se explayó.

Y continuó con la rivalidad con el club de Turín al decir que lo primero que hacen los hinchas del club del sur cuando sale el fixture es mirar cuándo juegan con Juventus, mientras “ellos no consideran al Napoli ni siquiera como ciudad”.

“Eliminamos a Juventus de Copa Italia por penales con el Napoli. El último penal lo erró Buffon. Para ellos era un partido más, para nosotros era la vida”, concluyó sobre el rival al que, en su visión, solo le interesa ganar “hasta haciendo trampa”.

La pasión del napolitano y el amor por Maradona

Sosa recordó un particular momento en que jugó un partido cuando el club estaba en la Serie C y, en el momento en que estaba por ingresar al campo de juego, el futbolista que salía no lo saludó. Después de tal episodio, unos 300 hinchas les dijeron a los jugadores que eso no podía volver a pasar. “Nunca vi en mi vida cuellos más grandes que las cabezas. Los hinchas más feos de Napoli”, contó sobre el episodio en el que se sentía algo nervioso.

Diego Armando Maradona jugando para el Napoli BBC-Getty - Archivo

Sin embargo, uno de los líderes de la banda se le acercó y le dijo: “Quedate tranquilo que este discurso no era para vos porque vos sos argentino”. Es que el Diego había dejado un legado que se extendería a todos sus compatriotas. De hecho, el Pampa lanzó: “No recuerdo haber pagado una pizza en Napoli. Se ofenden”.

El exfutbolista manifestó también que fue el último en usar la 10 del Napoli. Lo hizo cuando el club todavía estaba en Serie C porque en Serie B y A ese número había quedado reservado para siempre para Maradona. En ese último partido en el que lució esa camiseta, Sosa hizo “un gol maradoniano”. “Es el número, los colores, la ciudad”, rememoró haciendo emocionar a Fantino y al resto de los presentes.

El abrazo del Diego y el Pampa Sosa Captura ESPN

“Esa historia romántica la cerré acá yendo a Estancia Chica y haciéndosela firmar al Diego”, continuó sobre la foto con el 10 que mostró la producción del programa.

El Pampa lanzó a su vez: “Diego fue el mejor abrazador del mundo, es como abrazar a tu viejo, a tu hijo”. Por último, recordó la vez que lo vio en el vestuario del Napoli en el partido de despedida de Ciro Ferrrara, para el que se habían vendido 10 mil entradas pero cuando se anunció que iba Maradona ya había 80 mil personas en la tribuna y en la cancha.

El día en que Maradona y Sosa se encontraron en el vestuario del Napoli Captura ESPN

“Estaban Zidane, Careca, Del Piero, Ibrahimović. No existían”, acotó. Dijo que había hablado con Pelusa días antes, quien le había dicho “nos vemos el miércoles”, lo que lo hizo temblar de nervios. “Cuando entró al vestuario dijo: ‘¿dónde está el Pampa?’. Yo lloraba como un nene”, cerró conmovido.

Fantino, también emocionado, le expresó: “Te ganaste tu pedazo de cielo, hermano, con eso”. Asimismo, después de leer mensajes de televidentes que decían que la entrevista al Pampa era para llorar y “de lo mejor en años”, el conductor siguió movilizado: “Y realmente es así, es así”.

Finalmente, el periodista concluyó: “Movilizaste algo que creo que tiene que ver con lo que a todos nos pasa, que nos movilizás más allá de lo futbolero, algo que nos hizo feliz, Pampa”.

LA NACION