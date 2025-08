Tres jugadores de la renovación de la selección argentina definen su futuro europeo

Tres jóvenes futbolistas, con carreras que ya tienen una proyección sobre la selección argentina, atraviesan por días en los que deben resolver su futuro, definir el club que les represente una evolución deportiva para seguir bajo la consideración de Lionel Scaloni, al margen del beneficio económico que se derive de esa transacciones.

Son tres casos en los que los involucrados mantienen ciertas tensiones con sus clubes. Hay confrontación de intereses, situaciones que no son irreversibles, pero sí necesitan consensuar acuerdos. Uno de los nombres es del fútbol local, Mariano Troilo, zaguero central de Belgrano. Los dos restantes están en Europa, donde buscan un nuevo destino: Claudio Echeverri y Alejandro Garnacho.

Troilo fue una de las sorpresas de la lista de convocados de Scaloni para la última doble fecha de las eliminatorias, ante Chile y Colombia. De 22 años, cumplidos en junio, y 1,94m de estatura, el defensor nacido en Córdoba se hizo un lugar en la selección cuando no había alcanzado los 20 partidos en primera división. Su aparición revalidó la capacidad de Belgrano en la formación de zagueros centrales y encuentra analogías con Cristian Romero, que con 19 encuentros en 2018 fue vendido a Genoa.

Mariano Troilo se entrena con la selección argentina, tras haber recibido en junio la primera convocatoria X @Belgrano

Troilo empezó a despedirse anoche, tras la victoria de Belgrano ante Independiente por la Copa Argentina. “Creo que fue mi último partido, traté de disfrutarlo al máximo. Son 15 años hermosos, los viví al máximo. A la gente de Belgrano la quiero mucho y espero volver. Italia es mi destino”, expresó el futbolista nacido en Córdoba capital, en referencia a lo que debería ser un inminente pase a Pisa, que ascendió a la Serie A de Italia tras 34 años en el ascenso.

Sin embargo, Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, anoche negó que la operación esté a punto de firmarse: “Lo que ofertó Pisa es insuficiente, tengo que defender los intereses del club. Nosotros necesitamos vender. Somos un club que fabrica jugadores. No tenemos los 100 millones de dólares de River para hacer el mercado que hizo. Pero Belgrano está bien: en Reserva, en inferiores, en el fútbol femenino, laburando estructuralmente, haciendo obras”.

Desde Italia se informa que el interés de Pisa, dirigido por Filippo Inzaghi, es firme y acercaron varias propuestas, siempre a la alza, y que Belgrano sigue especulando para obtener más dinero. La última oferta fue de 4,5 millones de euros por el 50 por ciento del pase, más otros 5,6 millones a pagar al final de la próxima temporada, o, alternativamente, una parte del futuro precio de reventa si los nerazzurri deciden no completar la compra. “Belgrano exaspera a Pisa”, tituló el portal sestaporta.news , en relación a las dilaciones del Pirata para darle un punto final a las negociaciones. El apuro de Pisa también obedece a los sondeos que Porto, Como y Osasuna hicieron por Troilo.

Si ante Independiente fue su último encuentro, Troilo firmó otro rendimiento muy satisfactorio. Sus estadísticas fueron muy superiores en la comparación con las de Kevin Lomónaco, otro defensor que recibió la primera convocatoria a la selección al mismo tiempo que Troilo. El defensor de Belgrano sumó ocho despejes contra ninguno del de Independiente; en intercepciones, dos y cero; en remates bloqueados, uno y cero, y en duelos ganados, cinco de nueve y uno de seis.

Echeverri fue el capitán de la selección Sub 20 en el último Sudamericano y estará en el próximo Mundial de Chile Matías Delacroix - AP

En Inglaterra, Claudio Echeverri mantiene una pulseada con Manchester City por determinar a dónde irá a préstamo. El deseo del Diablito es pasar a Roma, donde fue pedido por el entrenador Gian Piero Gasperini. La pretensión del equipo de Pep Guardiola es que sume su primera temporada completa en el fútbol europeo en Girona, que forma parte del City Group. Lo concreto es que el ex-media punta saldrá al menos por un año de la órbita de Manchester City; es uno de los tres juveniles que serán cedidos, junto al brasileño Vitor Reis y el noruego Sverre Nypan.

En su primer semestre en el City, Echeverri apenas sumó 64 minutos distribuidos en tres partidos, con un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes a Al Ain, partido en el que salió lesionado con un esguince en un tobillo. Según Il Messaggero, Roma mejoraría su oferta con el agregado al préstamo de una opción de compra.

Echeverri ve en Roma una opción deportiva más atractiva que en Girona. Además del pedido que hizo por él Gasperini, su adaptación puede ser más rápida al juntarse en el plantel con Paulo Dybala y Matías Soulé, que este sábado marcó un gol en el 2-0 a Lens, en un amistoso de pretemporada. Además, Echeverri tendrá en Roma una vidriera europea con la participación en la Europa League, mientras que Girona solo disputa la Liga.

Echeverri aun no debutó en la selección mayor, pero sí participó en los Sudamericanos Sub 17 y 20, el Mundial Sub 17 y los Juegos Olímpicos 2024. Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre será uno de los citados de Diego Placente para el Mundial Sub 20 de Chile.

Garnacho, en el partido la Argentina-Perú de la última Copa América Aníbal Greco

Mientras Manchester United está de gira de pretemporada por los Estados Unidos, Alejandro Garnacho (21 años) sigue apartado del plantel, a la espera de que se cumpla su deseo: permanecer en la Premier League. De acuerdo con esta prioridad, el extremo descartó la posibilidad de pasar al Besiktas, de Turquía. Su etapa en Manchester United está concluida tras el enfrentamiento que tuvo con el entrenador Ruben Amorin al final de la temporada pasada.

Las versiones más insistentes lo vinculan con Chelsea, que antes deberá hacer una depuración de su extenso plantel. Cualquiera sea su destino, la transferencia debería rondar los 45 millones de euros.

Garnacho necesita volver a formar parte de un proyecto que le permita recuperar su nivel para que se le reabran las puertas de la selección, a la que no fue convocado durante este año. Integró el plantel de la Copa América 2024 y suma ocho partidos, sin goles, en actuaciones que lo mostraron nervioso e impreciso.