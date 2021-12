Trofeo de Campeones: antes de la final con River, el plantel de Colón estuvo con un legislador de Santa Fe que dio positivo de Covid-19

Un reconocimiento que llegó seis meses y 10 días después podría significar un dolor de cabeza para los jugadores y el cuerpo técnico de Colón de Santa Fe, luego de que ayer estuvieran en contacto con un legislador provincial que hoy dio positivo de coronavirus Covid-19, lo que coloca a los jugadores en el lugar de “contactos estrechos”.

“Desde la Cámara de Diputados de Santa Fe distinguimos al plantel, cuerpo técnico y comisión directiva de Colón de Santa Fe por el campeonato obtenido. Una iniciativa de todos los bloques de la Cámara. Un logro deportivo muy importante para la provincia de Santa Fe”, escribió ayer en su cuenta de Twitter Leandro Busatto , titular del bloque del Frente de Todos en la legislatura provincial, junto a una serie de fotos en la que se lo ve a la par de jugadores y dirigentes del club de la capital provincial.

Desde la @CamaraDipSF distinguimos al plantel, cuerpo técnico y comisión directiva de @ColonOficial por el campeonato obtenido. Una iniciativa de todos los bloques de la Cámara.



Un logro deportivo muy importante para la provincia de #SantaFe. pic.twitter.com/xNHS8jRonG — LEANDRO BUSATTO (@leandrobusatto) December 14, 2021

La mala noticia llegó esta tarde y de forma azarosa. Busatto no presentaba ningún síntoma de coronavirus Covid-19, pero como debía participar mañana de un almuerzo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, por protocolo debía hisoparse.

Según contó el diario El Litoral, Busatto se enteró que había dado positivo cuando ya estaba en viaje hacia Buenos Aires y debió regresar a Santa Fe. En tanto, según el medio provincial, en la legislatura de Santa Fe se activó el protocolo para aislar a todos los contactos estrechos.

LA NACION se contactó con el club para conocer si había tomado alguna medida al respecto y respondieron que aún no fueron notificados del caso positivo del legislador Busatto.

La final que se debería jugar el domingo

Colón debe enfrentar a River el próximo domingo en Santiago del Estero en la final del Trofeo de Campeones que disputan los dos ganadores de los campeonatos de la Liga Profesional de Futbol 2021. El encuentro está programado para llevarse a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero a las 21.10 .

Consultados por LA NACION, desde la Liga Profesional de Futbol explicaron: “Teniendo en cuenta que el contacto fue al aire libre, desde la Liga Profesional minimizaron el riesgo de un brote que condicione el partido del domingo”.

Sin embargo, según el Ministerio de Salud de la Nación, es considerado un “contacto estrecho” todas las personas que “hayan permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos”.

“Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección”, explica la cartera sanitaria y luego detalla las medidas que deben tomar las personas:

Aislate durante 10 días y extremar los cuidados durante los 4 días subsiguientes al aislamiento.

Testearse alrededor del séptimo día.

Si convive con otras personas, debe mantener el aislamiento en su domicilio y no tener contacto con ninguna de las personas que viven con vos.

Ante la aparición de fiebre (37,5 ºC o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos; o ante la pérdida repentina del gusto o del olfato; debe acercarse a un centro de testeo.

Desde el Ministerio de Salud santafesino dijeron a este medio que mañana se hisopará a todos los jugadores y cuerpo técnico que viaje al partido en Santiago del Estero.

La explicación de Busatto

LA NACION intento contactarse durante la tarde con Busatto, que no respondió la consulta. Por la noche el parlamentario subió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en la que confirmó que había dado positivo y se quejó de que la información se filtrara a la prensa.

“A última hora de ayer, de manera preventiva, por un acto institucional que debía tener en Buenos Aires, y sin síntomas, decidí hisoparme. El resultado del test rápido fue positivo. No hice ningún viaje al exterior ni incumplí ningún aislamiento, como afirman erróneamente algunos”, escribió en el primer mensaje y agregó: “Al enterarme del resultado me comuniqué con la CD del Club Atlético Colón, teniendo en cuenta que ayer fui uno de los legisladores convocados por la Cámara de Diputados de Santa Fe para hacerle entrega de una distinción al club por la obtención del campeonato”.

Según Busatto: “La actividad, institucional, duró 10 minutos y se realizó al aire libre, en el predio de la institución, junto a otros legisladores, integrantes del cuerpo técnico, plantel y comisión directiva”.

“Desconozco si existió alguna intencionalidad o no, pero el resultado del test que me realicé en el Cullen (el efector público más importante de la ciudad, a la vista de todos) trascendió en algunos medios de comunicación capitalinos con informaciones erróneas o mal intencionadas”, se quejó el parlamentario y aclaró: “ Se habló de un supuesto viaje al exterior que nunca hice, algo sencillo de comprobar, ya que hace semanas estoy en Santa Fe participando de mis actividades legislativas. Y desde que se me comunicó el resultado estoy cumpliendo el aislamiento correspondiente, y sigo sin síntomas”.