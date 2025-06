Carreras de las Estrellas: Need You Tonight ganó el Classic, un póker de Martín Valle y el día soñado de Jairo Flores

Vaya si valió la pena la inversión con Need You Tonight. El caballo no está anotado en el programa de Carreras de las Estrellas y eso implicó que sus propietarios debieran hacer un pago de 15 millones de pesos para que el ganador del República Argentina pudiera estar este sábado otra vez en un gran premio de los premium, en Palermo. Y volvió a ganar, esta vez en el Classic, también sobre dos kilómetros de arena y con la misma autoridad que en aquella carrera del 1° de mayo.

Nuevamente con Maximiliano Aserito Rodríguez en la conducción, el hijo del productivo Hat Ninja se mantuvo a la expectativa en el desarrollo y aceleró en la recta final por mitad de cancha para ponerle la rúbrica a otro éxito de los grandes. En el camino hacia el disco lo esperaban más gloria y una recompensa que es la más alta de la serie de la Fundación Equina Argentina: 62 millones de pesos. Reservado del haras El Wing, el zaino preparado por Roberto Pellegatta junior dejó peleando por el placé a Endor Rye, Acento Final y Holy Holy Rim. Y el futuro puede estar en Estados Unidos; una posibilidad que manejan los socios, en medio de ofertas de interesados desde el extranjero.

El Gran Premio Estrellas Classic (G1)

Martín Valle le puso su sello a los tres primeros grandes premios de la serie. El jockey se quedó con los tres Grupo 1 sobre 1600 metros, en un hat-trick inédito, con tres alazanes: obtuvo el Juvenile Fillies con la potranca Charm, el Juvenile con el potrillo Drive Joy y el Mile con el caballo El Éxito.

La primera le puso presión temprano a la gran favorita Roshita y en la recta final la dejó por el camino, sin encontrar la oposición que podía esperarse de una invicta que hasta aquí no había sentido el rigor. En su primer viaje a Palermo, Charm le dio forma a su segunda conquista seguida en el más alto nivel, mientras la preferida por la mayoría retrocedía hasta el cuarto lugar.

El Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1)

Una hora después, el jinete correntino repitió la estrategia en la silla de otro ejemplar que solamente había competido en San Isidro. Drive Joy siguió de cerca al puntero Amor de Contramano, otro favorito con William Pereyra en la montura como Roshita, y delante de las tribunas hizo la diferencia para derrotarlo por un cuerpo y medio. Primero en el Chevalier (G2-1400m) pastero y con una remontada desde el fondo al ser tercero en el Gran Criterium (G1), la única cría de la yegua francesa Zip Drive se reencontró con el éxito para darle otro triunfo de los grandes a Firmamento, su criador y propietario, y al entrenador Carlos Daniel Etchechoury.

El Gran Premio Estrellas Juvenile (G1)

Y el triplete de Valle tuvo un condimento extra, ya que los dueños del stud F. Enrique también debieron pagar un extra de nueve millones de pesos para poder competir en el Mile, la carrera que se llevó guapamente delante de Descamisado, por medio cuerpo. En persecución del líder Preston Boss, la recta final fue un canto al coraje cuando El Éxito pasó al frente y defendió la posición, para sellar su quinto triunfo seguido, conservar el invicto esta temporada y llegar a los 10 primeros puestos en una campaña en la que en la pista de arena solamente perdió una vez, en julio de 2023, en su debut. La apuesta de la caballeriza fue un pleno de 37 millones, la recompensa a la ganadora, y así logró elevar las ganancias del caballo en dos años a 128,5 millones.

El Gran Premio Estrellas Mile (G1)

Entrenador de Charm y El Éxito, José Cristóbal Blanco también festejó su triplete de grandes premios al conquistar, además, el Distaff (1800m) con Coni Fizz, una tordilla que fue al frente desde la partida y no se dejó atrapar. Reservada del haras La Generación, a la velocidad de sus inicios le agregó resistencia para ganar su primer Grupo 1, al igual que el jockey pampeano Jairo Flores, y su sexta carrera en ocho presentaciones. En la primera experiencia más allá de la milla, conservó el liderazgo ante la insistencia de Martana, escolta al pescuezo, y las atropelladas de International Look y Noche Alta, que definieron el tercer lugar en ese orden, en bandera verde.

El Gran Premio Estrellas Distaff (G1)

Y para que el día sea todavía más inolvidable para Flores, el muchacho que se graduó como jockey a fines de 2024 concretó su doblete de victorias en grandes premios al adueñarse del Sprint (G1-1000m) con Le Cornette, el verdugo del tricampeón Labrado. También criado en La Generación, pero preparado en Gualeguaychú en esta etapa en manos de un tercer dueño en su vida, el alazán se mantuvo cerca de la delantera y cuando aceleró se puso a resguardo del ataque de Labrado, que había recibido un golpe en la salida y tuvo que remontar desde el fondo del lote. Así, en su regreso a los clásicos, el representante del stud Chajarí dejó a cuatro cuerpos al que iba por el récord de cuatro triunfos en las Estrellas. Fue la gran sorpresa de la jornada.

El Gran Premio Estrellas Sprint (G1)

La fecha incluyó otros tres clásicos de la serie. Uno forma parte de la programación desde su creación, el Junior Sprint (G3-1000m), y tuvo como vencedor de punta a punta al potrillo Campo Verde, que desde la gatera más cercana a los palos construyó su victoria para iniciar el doblete jerárquico del padrillo Strategos que completó una hora más tarde Charm.

El Clásico Estrellas Junior Sprint (G3)

Los dos restantes fueron los que se incorporaron a la cartelera el año pasado. En el Dirt Junior (1300m), para productos provenientes del interior del país, el potrillo Neon Boy fue a la punta desde la salida y atrapó otro éxito en una carrera reservada a ejemplares de tierra adentro, tras haber logrado el mes pasado la Copa La Punta Junior (1000m) en San Luis.

Y en el cierre del festival de clásicos, la versión del Dirt (1300m) para yeguas fue para Pecadora Joy, que le dio el cuarto éxito destacado en la jornada a Martín Valle. A su triplete de Grupo 1, el correntino le agregó otro festejo de menor rango con una chaquetilla con la que ya había vencido en la tarde, la de Firmamento, la misma cabaña de Drive Joy, otro descendiente de Fortify cuidado por Dany Etchechoury.