Carreras de las Estrellas: un show de nueve clásicos, cinco “enganchados” y un velocista que busca algo inédito

El hipódromo de Palermo será este sábado la sede de la 35ª edición de las Carreras de las Estrellas, el festival de turf creado en 1991 a semejanza de la Breeders’ Cup que ofrece propuestas para caballos de todas las categorías y edades. Esta vez, de regreso a la arena porteña, la función será completa en una única jornada, desde las 12.25, y eso implica que habrá nueve clásicos –con más de 500 millones de pesos en recompensas– en las 19 competencias que propone el programa.

Estarán los grandes premios fundacionales, los que se agregaron de inmediato, las pruebas que se acoplaron avanzado el proyecto y las que se sumaron el año pasado, como variantes intermedias. Eso sí, siempre con la necesidad de que los anotados ya tengan una inscripción inicial en Fundación Equina Argentina desde los tiempos en los que galopan en sus haras, cuando los inscriben sus criadores. Luego, completan el pago quienes conservan la propiedad a los 2 años o ya los adquirieron en esa etapa de su vida previo a la salida a las pistas. Para los que no cumplen con esa consigna hay una penalidad y, entonces, cinco de los ratificados en esta fecha debieron saldar un costo extra para asegurar su gatera.

La emoción de Maximiliano Aserito Rodríguez en la montura de Need You Tonight al ganar el República Argentina en Palermo; ahora correrán el Estrellas Classic (G1). @ToniBullrichPhoto

Así, el Classic (G1-2000m) repartirá 92 millones de pesos entre los cinco primeros, de los cuales 62.000.000 serán para el ganador. La bolsa se incrementó porque los propietarios abonaron los 15 millones para que pueda ingresar Need You Tonight, que lleva cuatro primeros en sus últimas cinco carreras, incluido el República Argentina, el 1° de mayo en la misma pista e igual distancia. Es una apuesta a todo, poco o nada, ya que si no logra vencer no habrá ganancia, porque el resto de las retribuciones están por debajo de ese valor con las deducciones.

No obstante, Endrigo Genoni, el hijo del fallecido futbolista, DT y representante Enzo Genoni, lo cree una inversión junto a sus socios, ya que la cabaña El Wing nunca ganó una carrera de la serie y para el zaino podría marcar el final de su etapa en el país. Hay ofertas para comprarlo y, también, una idea de llevarlo a Estados Unidos por cuenta de ellos. Nueve rivales le tomarán examen, a las 18.25.

Una hora antes, las yeguas animarán el Distaff (G1-1800m), con 40 millones a la vencedora en otra bolsa de premios que creció por la confianza del equipo de Herd Immunity. Roberto Soskin, de la caballeriza Volver al Futuro, tuvo que desembolsar 12 millones para que en los partidores tenga cabida, en este caso, una que no aparece entre las favoritas. Con cuatro éxitos en nueve salidas, tuvo un debut jerárquico el mes pasado que le permitió hacer caja y alimentar el sueño cuando conquistó de punta a punta y por 17 cuerpos el Clásico México (2000m) en La Plata.

Va a estrenar jockey, Gustavo Calvente, en un desafío ante una docena de rivales, entre las que aparecen la tordilla Coni Fizz, que llega precedida de dos triunfos seguidos con gran autoridad en distancias menores; Martana, cuyas mejores carreras fueron en esa cancha, y Obra Clásica, que deja por primera vez el pasto.

El Sprint (G1-1000m), a las 18.55, se cerró con nueve postulantes y allí estará otro por el que se hizo un pago adicional para que pueda correr. Gaucho Coraje, que reaparece luego de seis meses, fue comprado por el stud Las Monjitas en noviembre pasado y con la chaquetilla del empresario colombiano afín al polo Camilo Bautista solamente compitió en diciembre, cuando fue segundo en el Álzaga Unzué, en San Isidro. De muy buena campaña de potrillo, el entusiasmo llevó a abonar los 7,5 millones para estar en la cita por 31 millones en la que todos sus adversarios saldrán por dentro.

Labrado ya ganó dos veces el Estrellas Sprint (G1), en San Isidro y antes había vencido en el Junior Sprint (G3), en Palermo; es una de las atracciones de la serie del sábado HSI

En esa lista aparece Labrado, el campeón de la especialidad en 2022, 2023 y 2024. Al borde de los 6 años, el ejemplar entrenado en Venado Tuerto atesora 13 primeros puestos en 19 carreras y nunca llegó detrás del tercer lugar. Es, posiblemente, el caballo más convocante en la Argentina, más allá de las últimas derrotas. En su caso corre por la plata y por tener su nombre en letras de molde dorado en la historia de las Carreras de las Estrellas, ya que va por su cuarto éxito en una competencia de la serie, algo que ninguno logró. Vencedor del Junior Sprint (G3) de 2022 y del Sprint en los dos años siguientes, si logra imponerse superará a Wally, la yegua que apiló un hat-trick entre 1995 y 1997 en la versión para adultos de esta categoría. El pensionista de Ángel Bonetto ya es una leyenda. Quiere ser mítico.

Dominador en la media distancia en la arena, El Éxito defenderá su reinado en el Mile (G1-1600m), a las 16.25, en el gran premio más numeroso, con 14 confirmados. Los propietarios del stud F. Enrique juntaron nueve millones de pesos para que su alazán fuera habilitado y tendrá el número 8 en el camino a los 31 millones de recompensa al vencedor. Lleva cuatro victorias en serie este año, en la superficie donde solamente perdió una vez, en el debut, en julio de 2023.

Amor de Contramano lleva dos primeros seguidos por varios cuerpos y es el principal candidato en el GP Estrellas Juvenile (G1), en la misma pista de arena de Palermo Prensa Hapsa

Hay otros dos grandes premios, también en la milla: el Juvenile Fillies, a las 14.25, con la invicta Roshita frente a cinco potrancas, y el Juvenile, a las 15.25, con el tordillo Amor de Contramano buscando su segundo gran éxito ante siete adversarios, entre ellos Drive Joy, que deja San Isidro por primera vez desde que llegó al stud Firmamento.

El otro “enganche” se produjo en el Junior Sprint (G3-1000m), con la potranca La Bella Otero. También con intereses de Venado Tuerto y dos éxitos en tres presentaciones, viaja a Palermo con la expectativa de ganarle a los potrillos otra vez, como hace cuatro semanas. Una ganadora de cuatro –Sarzana Pass– y dos invictos –Tranquila Señora y Claro Bombón– estarán a las 13.25 entre sus once adversarios, una lista que incluye a tres que no ganaron hasta el momento, pero se animan igual.

La propuesta, con sus dos salones principales ya reservados por completo en las dos tribunas, y pozos incrementados en más de 600 millones de pesos para los aficionados, incluirá la segunda edición de los clásicos Estrellas Dirt Junior (1300m), a las 12.55, con ocho productos de 2 años del interior del país, y Estrellas Dirt (1300m), a las 19.55, con siete yeguas. La mesa hípica, en el cierre del primer semestre, está servida.