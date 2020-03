Javier Castellano viajó desde Nueva York a Miami, donde ganó la Pegasus World Cup 2019, pero dio positivo de coronavirus

El avance del coronavirus en Estados Unidos, que superó este jueves la barrera de los 69.000 afectados y los 1000 muertos, obligó a tomar mayores precauciones y medidas en los últimos días en cada rincón del país. Eso impactó en la hípica, uno de los pocos eventos deportivos que se mantienen en competencia allí. Primero porque sufrió algunas cancelaciones y ahora, en el corazón de los aficionados, tras conocerse que el jockey Javier Castellano , una de las grandes figuras, dio positivo. Así, mientras el jinete comenzó el aislamiento y tratamiento, el entrenador Todd Pletcher deberá improvisar un reemplazo para el caballo argentino American Tattoo , que correrá este sábado en un clásico en Gulfstream Park.

"Después de estar en Nueva York con mi familia la semana pasada, las autoridades de Gulfstream Park me pidieron que viniera temprano a Florida para hacerme la prueba del virus. Estuve asintomático todo el tiempo. Lamentablemente, la prueba regresó anoche como positiva ", comentó, en inglés y en sus redes sociales, Castellano, un venezolano nacido hace 42 años en Maracaibo que lleva ganadas 5244 carreras desde que se radicó en suelo norteamericano en 1997.

Javier Castellano obtuvo la Pegasus World Cup 2019, con City of Light, en Gulfstream Park

"Por lo demás, estoy sano pero seguiré las órdenes de cuarentena que me dieron los médicos por las próximas dos semanas. No he tenido contacto conocido con nadie que haya dado positivo. Agradezco el apoyo de todos, incluido Gulfstream Park. Manténgase a salvo todos y todos superaremos esto si Dios quiere", agregó Javier.

Castellano, consagrado como jockey del año en cuatro oportunidades, con un póquer de estadísticas consecutivas en su legajo y parte del Salón de la Fama desde 2007 , ha logrado victorias internacionales por cantidades, incluyendo pruebas de la Triple Corona, nueve cotejos de la serie de la Breeders' Cup, una de las divisiones de la Dubai World Cup y la Pegasus World Cup anterior, una de las tres carreras con mayor bolsa de premios del mundo en 2019. Sus caballos acumulan ganancias por 344.224.400 millones de dólares . Sólo el boricua John Velázquez ha obtenido más dinero que él en su campaña en la historia.

Tras competir en Nueva York, donde la semana pasada se suspendieron las carreras y el miércoles se intensificó la cuarentena después de las iniciales medidas flexibles, el astro venezolano se trasladó al norte de Miami. Su intención era correr 22 competencias de jueves a sábado en uno de los fines de semanas más esperados en Gulfstream Park, donde ya hace tres semanas se desarrolla la actividad sin espectadores y con controles diarios estrictos a los que ingresan.

Sin embargo, Castellano no podrá correr y eso afecta al caballo argentino American Tattoo, el ganador de la Polla de Potrillos 2018, que será el único extranjero de los once animadores del Hal's Hope Stakes (G3-1800m), sobre arena . En busca de su cuarto éxito en Estados Unidos, el zaino que dejó su huella en Palermo deberá tener una nueva monta a último momento.

Para suma de males, el puertorriqueño José Ortiz , el que más lo conoce, dejó su lugar por estar recuperándose de una fractura de muñeca.