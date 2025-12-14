Sebastián Verón, tras la conquista de los jugadores de Estudiantes: “Revirtieron algo muy injusto”

Fue una explosión la que se vivió en el estadio Madre de Ciudades. Estudiantes de La Plata es el campeón del Torneo Clausura y escribe una historia que quedará para siempre, una paradoja que difícilmente encuentre festejos calcados en un futuro. Porque sus jugadores, ya coronados tras la victoria en los penales (5-4, tras un 1-1) sobre Racing, siguieron acordándose del pasado reciente, en medio de la fuerte disputa contra AFA, el presidente Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y demás directivos que fueron a contramano del Pincha.

Juan Sebastián Verón, el presidente del León suspendido por seis meses de toda actividad futbolística relacionada con su cargo tras el espaldazo a Rosario Central del que se responsabilizó, expulsó la bronca desde la tribuna santiagueña que ocupó entre hinchas de Estudiantes, que se unieron en un alarido en favor de su líder. “Siento felicidad, alegría. Por el trabajo que hicieron los chicos y el cuerpo técnico, muy bueno. Encontraron la fuerza para revertir algo muy injusto”, lanzó, entre la afonía y la emoción, ante una pregunta de un periodista. Una descarga, entre las muy pocas que hizo de forma pública desde la sanción. Santiago Ascacíbar, el capitán, encabezó una ofrenda del plantel: llevó el trofeo hasta el lugar de la grada en el que se encontraba Verón y este lo levantó, lo agitó y lo besó ante los fanáticos.

Una paradoja difícil de repetirse: tras el conflicto entre el Estudiantes de Verón y la AFA de 'Chiqui' Tapia, este debió entregar la copa del Clausura al capitán pincharrata, Santiago Ascacibar. Nicolas Aguilera - AP

“Hay emociones que, en realidad, no puedo largar. Esto me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas. Lo tengo siempre muy guardado y seguro”, comentó más tarde el ex volante a ESPN.

¡¡¡LOS JUGADORES LE LLEVARON LA COPA A LA BRUJITA VERÓN EN LA TRIBUNA Y FESTEJÓ CON LOS HINCHAS!!! pic.twitter.com/mrqG1CwOE7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

“¡Ooohhh, no soy secanuca, soy soldado de la Bruja!“, había clamado la tribuna platense cuando la premiación estaba por llevarse a cabo, con ”Chiqui" Tapia protagónico. Al instante, la organización musicalizó el ambiente a un volumen altísimo que parecía querer tapar otros insultos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. De hecho, no se llegó a escuchar eso en la televisación: el canto popular fue percibido recién cuando la fiesta estaba llegando a su fin.

Verón, luego del logro de Estudiantes

Guido Carrillo es otro de los claros ejemplos de esta guerra que tiene pendiente un capítulos: el cumplimiento de dos fechas de suspensión para los titulares que coreografiaron el pasillo de espalda ante Rosario Central. El delantero reapareció en la noche calurosa de Santiago del Espero después de un mes: por un codazo a Joaquín Laso, defensor de Tigre, fue expulsado y el Tribunal de Disciplina lo sancionó con cuatro partidos de ausencia. Se perdió la última jornada regular, contra Argentinos, y las tres instancias de playoffs previas a la definición del sábado.

"CLARAMENTE NO TENÍAN JUSTIFICACIÓN"



🔥 A pesar de la alegría por el campeonato, Carrillo remarcó que las 4 fechas de suspensión por su expulsión vs. Tigre fueron exageradas



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sCGwlFxKfB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

“Estar viviendo esto es increíble, una emoción inexplicable. Con el club de toda la vida, que siempre se levanta y que lucha cuando parece que está en el piso. Y bueno, ésta es la recompensa”, declaró el 9. Que no quiso ser muy profundo sobre lo sucedido en las últimas semanas, pero dejó claro su pensamiento con la alusión al carácter del plante. “Tanto el día en que me expulsaron como cuando me dieron cuatro fechas, claramente no tenían justificación. Sabía que esto podía pasar con este grupo. No dejé de entrenarme un segundo, pensando en este momento. Es el mérito por la personalidad que tiene este grupo para jugar los partidos importantes”, destacó Carrillo, que consiguió con un cabezazo, a los 47 minutos de la segunda parte, el 1-1 que terminaría derivando en la definición por penales.

🤯 CABEZAZO DE CARRILLO Y ESTUDIANTES SE LO EMPATA A RACING A LOS 92'.



QUÉ FINAL, POR FAVOR. 🍿🇦🇷pic.twitter.com/efJWRTbeMA https://t.co/tW18i0nY0R — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 14, 2025

“Fueron semanas muy difíciles, pero estos animales sacaron adelante esos partidos que nos trajeron hasta acá, y hoy me tocó a mí ayudar. Es mérito de este grupo, que tiene una fortaleza enorme", agregó. Y por último, volvió a enaltecer el valor para cumplir el objetivo que podía depositar a Estudiantes en la Copa Libertadores: “Era la única manera. Y este club está destinado a pelearla, a sufrir y a renacer en los momentos más difíciles”, insistió.

Guido Carrillo levanta el trofeo del Clausura junto a Ascacíbar; en la final frente a Racing, el delantero volvió a ser titular, tras estar suspendido por cuatro encuentros. Fotobaires / Juan Jose Garcia

Por su parte, Leandro González Pirez, uno de los pilares en la defensa, maquilló el conflicto con sutileza. “La verdad es que estoy muy feliz. Es el primero mío con esta camiseta [está en el segundo ciclo]. Me llena de orgullo. Vine para esto, para aportar mi granito de arena para que el club siga compitiendo y estando en lo más alto. Este grupo tiene una hombría y una cabeza que me llamaron la atención desde que llegué. Son competidores natos, ganadores; les gusta siempre estar en los primeros planos. Se nota a la hora de competir en la adversidad también. Nos hicimos fuertes. Y acá estamos festejando”, manifestó el ex jugador de River Plate.

Los jugadores, y hasta el propio Verón, se mordieron la lengua para no hacer referencias directas ni muy críticas al conflicto con AFA. En su hora de gloria, eligieron esa actitud. Pero el ánimo de desquite se notó en la frialdad con que saludaron a Tapia en la premiación.