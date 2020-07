El hipódromo de Tucumán vuelve a abrir este jueves luego de cuatro meses y medio Crédito: La Gaceta

Con la pandemia del coronavirus, el turf sufrió una parálisis competitiva en la Argentina. A la vista del público, las carreras desaparecieron del radar, pero la industria siguió trabajando cada día de sol a luna como siempre, en su rol de esencial por tratarse de una actividad agropecuaria. En ese contexto, tras 103 días sin cotejos en ningún hipódromo, Río Cuarto marcó el camino el 28 de junio con una jornada testimonial y este jueves, Tucumán será la segunda parada en la reactivación, con 13 pruebas desde las 11, sin espectadores, con transmisión por YouTube y el estreno de una aplicación para las apuestas.

En el escenario del Jardín de la República, lo mejor estará en el undécimo turno, a las 17. El Clásico 105 Aniversario Caja Popular de Ahorros de Tucumán, sobre 1800 metros, será la primera cita oficial en el país desde el 17 de marzo, cuando La Plata bajó la persiana. Con un premio de 400.000 pesos al primero, 14 caballos y una yegua se medirán en una de las carreras más deseadas del calendario por los locales. De hecho, por los protocolos aprobados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) provincial, solamente pueden participar ejemplares y profesionales establecidos en esa villa hípica. Y podrán ingresar los empleados, entrenadores, jinetes y peones.

"Hace cuatro meses y medio que no tenemos carreras y la verdad es que la espera se hizo muy larga. Diría que casi eterna, más teniendo en cuenta que el 90% de los que integramos esta actividad vivimos exclusivamente de las carreras. ¿Qué pasaría si cualquier negocio cierra durante cuatro meses y no le pagan el sueldo a sus empleados? Sería algo muy grave. Nosotros no tenemos sueldos y cobramos comisiones de las competencias, por lo que si no hay pruebas, no tenemos ingresos. Por suerte, el jueves arrancamos y espero que todo salga bien para se organicen más reuniones", señaló el jockey José Vizcarra a La Gaceta. En el clásico será la monta de Teenek, el caballo que ganó en septiembre el Batalla de Tucumán y su dueño, José Luis García, contra los consejos médicos y tras estar internado, se escapó para ir a celebrar cuando supo que el suyo había ganado.

En la jornada habrá otras tres carreras que, aunque serán consideradas no computables por cierto amateurismo que reina en la programación del turf del interior, sí tendrán control antidoping. Dos serán para productos de 3 años, los más jóvenes: los premios Unión de Trabajadores del Turf y Afines (1000m) y Departamento Quinielas (800m). En la otra se enfrentan machos perdedores y debutantes de 4 años con yeguas de la misma edad ganadoras de una. La ansiedad por volver a correr, el mecanismo que oxigena a la actividad a través de los premios e impulsa el trabajo, y la inmensa pasión hace, por ejemplo, que en el primero de estos compromisos sea favorito el potrillo Sarfo, con dueños salteños que añoran los tiempos en los que su tierra tenía hipódromos abiertos.

En comparación con el resto del mundo, donde la mayoría de los países están en actividad con buena frecuencia, la Argentina va dando pasos muy cortos, casi gateando, con estas esforzadas reuniones esporádicas. Mientras tanto, en Buenos Aires trascendieron convocatorias por reclamos para el viernes en Palermo y el lunes en La Plata. Una, por el regreso de las carreras. Otra, por los jockeys accidentados que quedaron a la deriva, sin ningún tipo de atención, "olvidados" como lo denominan ellos.

Fuera de la pista, Criadores Argentinos del SPC lanzó la 57ª edición de su Registro de Padrillos, un libro que ya forma parte de la biblioteca de los hípicos y al que no detuvo ni la pandemia. La crianza argentina, quinta en cantidad en el mundo, también sigue dando pelea para mantener el nivel premium que tiene.