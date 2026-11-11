El día que Carlos Babington vivió sensaciones “explosivas” con un potrillo que dio el batacazo en el Gran Premio Jockey Club

Carlos Babington, fallecido este miércoles a los 77 años, fue una de las grandes figuras de la historia del club Huracán. Integró el inolvidable equipo dirigido por César Luis Menotti que fue campeón del torneo Metropolitano 1973, en convivencia con una generación de estrellas. Aquello, además de su posterior rol como entrenador y dirigente, fue la cara más visible de este nieto de un londinense al que, por eso, apodaban El Inglés y cuyos intereses deportivos no se agotaban en el fútbol.

Otra de sus pasiones, que lo llevó a vivir “una sensación que nunca había sentido dentro de una cancha”, fue el turf, donde se dio el gusto de otra vuelta olímpica, más inesperada, con la victoria de Auténtico, un potrillo que tenía en propiedad con varios amigos. En 1989, cuando ya era DT del conjunto de Parque Patricios, su caballo dio el batacazo en el Gran Premio Jockey Club, el segundo paso de la Triple Corona, en los 2000 metros de césped de San Isidro. Fue una atropellada que pasó del sueño a la realidad en el hipódromo, un universo del que no era ajeno, como para tantos jugadores, de otros tiempos y de la actualidad.

Babington conoció el deporte desde adentro, como protagonista, entrenador y dirigente. En la hípica, a diferencia del fútbol, pudo acercarse a la competencia desde otra perspectiva: era espectador, propietario y un hombre que disfrutaba de la expectativa que se construye antes de una carrera y la adrenalina que envuelve al abrirse las gateras. El hipódromo tiene algo que seduce particularmente a los futboleros: la incertidumbre, la estrategia, la preparación del atleta y ese instante en el que se define todo con las pulsaciones al extremo.

Carlos Babington fue jugador, entrenador y presidente en Huracán, uno de sus amores; en el turf, a su stud le puso El Globito

“Para ganar un campeonato tenés que jugar hoy, como mínimo, seis meses, y en la época mía de jugador era un año. Es un tiempo suficiente en el que lo vas madurando, vas viendo que puede llegar. En el turf son satisfacciones explosivas. Pasás de la nada a ser Gardel en un segundo”, compartió la experiencia en el programa La Cocina del Fútbol, en Fox Sports, en febrero pasado.

“El Jockey Club es como un campeonato local. Es una de las carreras de la Triple Corona y una de las cuatro más importantes, porque después está el Carlos Pellegrini. Y lo que te pasa no lo podés explicar, porque largan y vos estás en una tribuna o en una confitería de brazos cruzados y no depende de vos... y a los dos minutos sos Gardel y Lepera”, relataba Babington por entonces. Allí unía dos amores: su stud se llamaba El Globito.

“El que cree que tener caballos es para ganar plata está equivocado, pero las satisfacciones que te dan los caballos no tienen precio. Ganar una carrera de las más ordinarias te vuelve loco, así que imaginate un gran premio. Lo tenés que sentir, porque sino pensás que uno es un tarado por lo que está diciendo. Pero no”, agregó en la entrevista, emocionado.

BABIGTON

Aquel 1° de octubre de 1989, Auténtico vino corriendo entre los últimos, pegado a los palos, y en la recta final apareció por afuera de todos para quedarse con la victoria. Al regresar el potrillo para la tradicional foto de los vencedores, parte del equipo de trabajo se metió en la pista para ir a buscarlo y, segundos más tarde, llegó trotando por el pasto Babington para saludar al jockey y regalarle al caballo caricias y besos. De su mano derecha ingresó al sector en el que un grupo grande los aguardaba para compartir ese instante en el que todas las cámaras apuntaban hacia ellos, con el pecho inflado de tanta alegría, en medio de la multitud. Minutos más tarde fue la entrega de los trofeos, esos recuerdos tangibles que acompañan a los imborrables que quedan en la memoria.

Fabián Rivero, hoy presidente de la Comisión de Carreras del hipódromo de La Plata y director de la Escuela de aprendices de ese escenario, fue aquel jinete que lo montó y para él también representó un momento inolvidable. “Era mejor como persona que como jugador, muy cálido, siempre aconsejándote y con palabras que significaban mucho por lo que inculcó. Con todo el grupo de propietarios y el entrenador [Luis Quinteros] me dieron la oportunidad de correr esa carrera, que para mí significó mucho porque además terminó siendo mi primer triunfo en un Gran Premio”, recuerda quien por aquellos años vivía sus inicios en la profesión, que se extendió hasta noviembre de 2020, con una despedida con barbijos y sin público en las tribunas, por las restricciones por la pandemia por el coronavirus.

“Es imborrable la felicidad que teníamos aquel día, en especial él, junto a un grupo increíble. Todas las muestras de afecto que veo en estas horas en las redes sociales en un momento muy triste son parte de lo que vivíamos con un tipo muy respetado, muy querido”, agrega Rivero, que cosechó más de 2000 éxitos, incluso decenas en el más alto nivel, en su trayectoria con las riendas que sostuvo aquella tarde en su primera gran sensación.

Cosas de la vida o del destino. El triunfo de Auténtico en el Jockey Club convivió con la marcha sólida de Huracán en la B Nacional y, al final de la temporada, el club fue campeón y logró volver a la Primera División tras dos años. Babington era el DT, en el primero de los cuatro ciclos que estuvo al frente del plantel en esa función.