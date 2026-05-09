Kentucky Derby inédito: un final entre dos jockeys hermanos y la primera entrenadora ganadora en 152 años

En el legendario hipódromo de Churchill Downs, donde cada primer sábado de mayo se escribe sobre su pista de arena la liturgia del turf, este año el inicio de la Triple Corona norteamericana entregó algo más que un ganador: el Kentucky Derby dejó una secuencia que parecía improbable incluso para el guionista más optimista. Porque Golden Tempo, el potrillo en el que pocos confiaban, surgió desde el fondo del lote de 18 competidores para llegar al disco un pescuezo adelante. Una arremetida inolvidable para construir en ese desenlace otros dos momentos inéditos.

Cuando la recta final se abrió como un escenario, su imagen fue agigantándose entre sus rivales. Buscó un camino hasta ir por fuera de todos los que se ilusionaban con el éxito. Lo suyo fue una atropellada que no era solamente velocidad, sino una oportunidad concreta: no ganó el más esperado, sino el que supo esperar. En pocos segundos pasó de invisible a inevitable. Y a pasos de la meta, superó al favorito Renegade, el favorito… montado por el hermano del jockey vencedor. Sí, un 1-2 en familia: José Luis Ortiz cumplió su sueño en la carrera más famosa del mundo y se lo frustró a Irad, un año mayor. En uno de los palcos en las legendarias tribunas, otra historia se escribía en paralelo: Cherie DeVaux se convertía en la primera entrenadora en conquistar la prueba. Rompió una barrera de 152 años.

WATCH: Video of Cherie DeVaux, trainer of Golden Tempo, shows her reaction to winning the Kentucky Derby pic.twitter.com/CLQ8C9rdkE — Breaking911 (@Breaking911) May 3, 2026

Fue una conjunción de estrellas. La de un potrillo que emergió con furia cuando otros ya habían gastado casi toda. La de un jockey que encontró el momento exacto para brillar. La de una entrenadora que fue la arquitecta de esa remontada memorable que la hizo gritar como nunca en su aliento. Se dejó caer sobre los brazos más cercanos cuando la emoción la venció. Entonces, su agitación y sentimientos impactaron a todos, en una escena que se viralizó más allá de los amantes de la industria. Un capítulo sin precedentes.

Golden Tempo llegó a la carrera con perfil bajo. Nacido en Kentucky y reservado por sus criadores, Phipps Stable y St. Elias Stables, fue la primera vez desde que está en entrenamiento que salía de Fair Grounds, donde había construido una campaña con dos primeros puestos y dos terceros en apenas cuatro salidas. En un grupo muy numeroso, era uno de esos caballos que la mayoría mira, pero no lo elige. Había mostrado talento, sí, pero sin ese golpe de autoridad que suele demandar el Kentucky Derby para ser mirado con una lupa. Sin embargo, su equipo de trabajo se aferraba a una idea: si el ritmo era intenso, podía ser peligroso en el final. Y el desarrollo les dio la razón en una prueba sobre 2000 metros cuya exigencia radica en la mezcla de velocidad inicial con resistencia al final. Muchos la pierden por apurarse. Se la llevó el que en la largada quedó relegado, último, y que durante gran parte del recorrido no aparecía en la cámara. Se estaba guardando energías para hacerse gigante en el instante más valioso, justo en el disco.

Golden Tempo comes from DEAD LAST to win the Kentucky Derby pic.twitter.com/Ibo9gd5Aip — New York Basketball (@NBA_NewYork) May 2, 2026

Después de la carrera, José Ortiz no habló de táctica ni de números. Habló de paciencia. De confiar en el plan. De no desesperarse cuando el potro venía lejos. Y el muchacho de 32 años que creció en Puerto Rico, se radicó en Estados Unidos en 2012 y tiene decenas de grandes triunfos, incluyendo cada una de las etapas de la Triple Corona y la última Dubai World Cup, marcó otro hito en su trayectoria que lo llevó este jueves a ser uno de los lanzadores de la primera bola antes del partido que los New York Yankee derrotaron a los Texas Rangers por la liga de béisbol.

Kentucky Derby winners Cherie DeVaux and Jose Ortiz of Golden Tempo threw out the first pitches today! 🏇 pic.twitter.com/R4ekWslZ95 — YES Network (@YESNetwork) May 7, 2026

A su lado, con otra camiseta con el número 71 en la cancha del Yankee Stadium y también convertida en lanzadora invitada para la apertura, estaba DeVaux, la mujer que hizo historia. Su perfil es el de alguien que creció dentro del ambiente, aprendiendo como asistente cada detalle del cuidado animal: desde la alimentación hasta los entrenamientos. La llegada de Golden Tempo a su establo no fue una casualidad, sino el resultado de un proceso largo, ya con los últimos ocho años dedicada al oficio. Eligió no exigirlo de más en la preparación, cuidarlo para el gran día, confiar en su atropellada y ahora, con más gloria por delante, eludió la tentación al anunciar que no lo llevará a Maryland para correr el sábado próximo el Preakness Stakes (G1-1900m), la segunda gema de la corona, que se disputará en Laurel Park mientras está en refacciones Pimlico. Siente que será mejor esperar hasta junio para volar a Nueva York y presentarlo el sábado 6 en el Belmont Stakes (G1-2400m), que se hará ocasionalmente en Saratoga mientras Belmont Park sigue en reconstrucción para su reapertura en 2027.

Otra vez, la cautela para decidir lo que cree lo mejor para esta etapa, aunque en los genes más frescos del caballo hay dos ganadores del Preakness. Golden Tempo es hijo de un padrillo asociado a la resistencia y la maduración progresiva como Curlin, que en las pistas fue una máquina de ganar grandes premios, y nieto materno de Bernardini, al que el argentino Invasor le cortó una serie de seis primeros seguidos en la Breeders’ Cup Classic de 2006. Se saltará la siguiente instancia porque Cherie considera que su potrillo no es el típico ejemplar explosivo de salida, sino uno que necesita desarrollo, ritmo y espacio. Y le sumará descanso para ir al Belmont con las energías renovadas para buscar ese triunfo que se le negó al padre de Golden Tempo hace 19 años, por una cabeza. Si lo logra, en lo personal romperá otra pared al transformarse en la primera cuidadora en lograr dos carreras de la Triple Corona, superando a Jena Antonucci, que festejó con Arcangelo sólo en la última etapa de 2023. Eso ya será otra historia. La nueva heroína del entrenamiento siente que ya puede ser un modelo a seguir por otras jóvenes que busquen seguir sus pasos en el turf.

El Kentucky Derby 2026