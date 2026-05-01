Need You Tonight tiene muy buena memoria: ganó el Gran Premio República Argentina por segunda vez

Need You Tonight lo hizo otra vez. Puede dar fe de que los caballos tienen muy buena memoria. Conoció el camino de la victoria en el Gran Premio República Argentina (G1) en 2025 y este viernes, justo un año después, volvió a quedarse con la carrera sobre arena más importante del primer semestre en el país. Sus 2000 metros son irresistibles para él. Como si hubiera nacido para quedar en la historia.

En medio de los festejos por los 150 años del hipódromo de Palermo, con shows musicales, actividades para los chicos, filas infinitas en los stands de comidas y tribunas llenas, el favorito igualó una marca al convertirse en el segundo ejemplar en dar doblete en este clásico instaurado en 1980. En un día en el que afloraban los recuerdos, siguió la huella que había marcado en la edición pasada cuando aceleró por mitad de cancha. El puntero Votá Bien intentó resistirse con valentía, pero no fue suficiente para contener el avance del “patito feo” del haras El Wing, como lo describió tiempo atrás su criador, Endrigo Gennoni, cuando recordó que había sido el único de su camada 2021 que no pudo vender. Al final, gestionó una sociedad y lo disfrutan entre varios. En menos de dos años de campaña, ganó seis de sus 11 carreras y nunca bajó del podio en el escenario porteño.

El GP República Argentina

Need You Tonight es el caballo que obtuvo tres grandes éxitos en la primera mitad de 2025 y viajó a Río de Janeiro para correr dignamente el Latinoamericano en octubre, bajo un diluvio. Tras el desgaste, de regreso a la Argentina le dieron unos meses de descanso y se trabajó con esta carrera como primer objetivo. Por eso, su vuelta en abril con un segundo puesto de Butterfing se transformó en el trampolín para esta hazaña, dejando ahora al tordillo cuarto, también detrás del noble Private Blend. Roberto Pellegatta (h.) ajustó su preparación y William Pereyra lo llevó como si hubiera sido su jockey siempre. Es la nueva sociedad detrás del campeón con el que se eligen muy bien las batallas que pelear.

El Gran Premio Criadores (G1-2000m) y el pasaje a Estados Unidos para la Breeders’ Cup, de octubre próximo en Keeneland, se definió en un final de bandera verde. Herd Immunity hizo gala de sus ligerezas para mostrar el camino desde la salida y le agregó guapeza en el final para postergar por el hocico a la favorita Martana, una ventaja que sólo se conoció tras apelar a la fotografía. Un puñado de centímetros hicieron la diferencia y tiene un valor inmenso para el equipo de la ganadora, incluyendo al jockey Francisco Lavigna, que nunca había vencido en un cotejo de este tipo.

El GP Criadores

El triunfo de Drive Joy en el Gran Premio De las Américas - OSAF (G1-1600m) representó la victoria de la paciencia y la esperanza. En la última Polla de Potrillos, en septiembre, había sufrido una fractura en la rodilla derecha y toda la dedicación de un equipo lo sanó y lo devolvió a las pistas en marzo, cuando en el césped de San Isidro estiró los músculos con un buen cuarto puesto. De regreso a la arena de Palermo tuvo ahora su desquite, pasando de largo en la recta final para dejar segundo a Escape Room y, además, cobrarse revanchas con Qué Tarde Gris (3°) y Earth God (8°) -ambos lo relegaron en la reprise- y con Gardel Pass (11°), que lo venció en el inicio de la Triple Corona 2025. Entonces, Firmamento, su criador y propietario, celebró de la mejor manera la decisión de darle una nueva oportunidad en los hipódromos, siempre al cuidado de Dany Etchechoury. Y festejó el jockey Martín Valle, claro, que tuvo margen para pararse en los estribos y lanzar un sapucai antes de llegar al disco.

El GP De las Américas - OSAF

La jornada clásica había comenzado con un batacazo, el de la potranca Gran Gotera en el Jorge de Atucha (G1-1500m) por el pescuezo, también con el sello de Valle. En su primer viaje a Palermo y con un jinete que conoció en la redonda de montar, la alazana asimiló casi tres meses de trabajo para su salto de las carreras de velocidad a la media distancia y fue una puntera que conservó coraje para el final, cuando reaccionó tras ser levemente superada por Personal Filly, una local, a la que le sacó el invicto. La representante del stud Tinta Roja sólo había competido en cotejos de 1000 metros en La Plata y los grandes cambios no la intimidaron. Al contrario, se sobrepuso a todo.

El GP Jorge de Atucha

La versión para los potrillos, el Montevideo, entregó uno de esos desenlaces muy poco comunes en una prueba del máximo nivel. Emotion Rate, segundo al cruzar el disco, se benefició de la penalización que se le impuso a Colorado del Monte, que había llegado adelante por el pescuezo pero molestando a Paulo Sil, el tercero, cuyo jockey, Brian Enrique, entabló el reclamo contra Gustavo Calvente. Los jueces observaron la infracción del ejemplar que zigzagueaba en la recta final y alteraron el orden, para que festeje con suspenso Wilson Moreyra, quien condujo al zaino de 500 kilos que se convirtió en el primer ganador de Grupo 1 hijo del padrillo Emotion Orpen. También, para la caballeriza Sublime Horse y para el entrenador Omar Farfán.

El GP Montevideo

Al llegar la noche, bajo las luces a pleno, El Epecuén se llevó el Ciudad de Buenos Aires (G1-1000m) que tuvo en las gateras a los mejores velocistas del país. A tal punto que dejó segundo al anca a Labrado, uno de esos caballos que es aplaudido incluso en las derrotas. Sólo que esta vez le tocó un rol secundario, antes de que “La T y La M” le pusieran ritmo al fin de fiesta.

El GP Ciudad de Buenos Aires