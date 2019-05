Turf: Jorge Ricardo, con pronóstico reservado por una lesión en una vértebra

Jorge Ricardo se encuentra con pronostico reservado Fuente: LA NACION

Después de la tremenda cuádruple rodada que se vivió en el hipódromo de San Isidro en la noche del miércoles, el efecto paralizador que produce un accidente de tales características queda atrás. Con el paso de las horas, los huesos y los músculos comienzan a dar sensaciones que aportan más detalles para sumar a los estudios de rigor.

El único que quedó internado y pasó la noche en el sanatorio de la Trinidad, de San Isidro, fue el astro brasileño Jorge Ricardo, que se llevó la peor parte. Recuperado de la conmoción, el punto fue centrarse en los traumatismos en el rostro (fractura en el tabique), la columna (fisuras en varias vértebras) y la región torácica (costillas fisuradas), ya que tenía dificultades para respirar inicialmente.

El pronóstico "es reservado, aunque su estado general es bueno y está lúcido", señalaron los médicos que lo atienden. El jockey, de 57 años, el más ganador de la historia mundial, quedó tendido en la pista, inconsciente, al momento de llevarse por delante a Cuervo Campeón, que instantes antes había rodado justo delante suyo. Vacation Seattle, que montaba Ricardinho, no pudo esquivarlo, como lo hicieron otros, con mayor margen de maniobra.

Ricardinho tiene principalmente una fractura en la segunda vértebra y está inmovilizado. Ahí está enfocada la máxima atención y extremo cuidado. Por la mañana se estaba evaluando si era sometido a una intervención quirúrgica, lo que durante la tarde quedó descartado tras una nueva junta médica. Además, tiene otras lesiones vertebrales menos significativas. Si bien sufrió distintos accidentes en su extensa y laureada trayectoria y superó situaciones límites como vencer a un linfoma -en aquel entonces, en 2010, debió dejar la profesión durante ocho meses para hacerse quimioterapia-, esta caída le generó un susto por el que no ha atravesado antes.

En un nuevo parte médico se advirtió que no se evidencian alteraciones en el canal medular y la médula espinal. Ricardo está controlado por los equipos de Traumatología, Columna,Tórax, Plástica y Neumonología.

Pablo Falero, Brian Enrique y Martín La Palma volvieron a sus hogares antes de la medianoche. El primero, que a los 52 años transita su última temporada en las pistas, según ha confesado tiempo atrás, se sorprende por lo bien que respondió el cuerpo al porrazo, aunque se tomará unos días para retomar el trabajo. "Me levanté después de una noche difícil, tomé unos antiinflamatorios y estoy bastante bien. Pero vamos a tomarlo con cautela", sostiene, en diálogo con LA NACION. "Voy a darle tiempo al físico porque estoy muy golpeado: costillas, espalda, cintura, glúteos", enumera el jinete uruguayo, radicado en la Argentina desde 1991. Se lo escucha tan sereno como en una definición cabeza a cabeza en cualquier Gran Premio al más ganador de la historia en nuestro país.

Enrique sufrió la fractura de la clavícula derecha. Fue el primero en caer. No tuvo tiempo de reaccionar. "La saqué muy barata. Ahora tengo que ver si me van a operar o no", indicó el jinete santafesino, de 25 años, ya en su casa y con la zona inmovilizada. La fecha de la intervención podría ser el miércoles. Por estas horas convive con la incomodidad, pero es puro optimismo: "Hay que seguir para adelante. Tantos llamados y mensajes me dan mucha fuerza".

La Palma, de 23, y el último en caer, fue atendido en el centro médico del hipódromo, con golpes menores y una herida cortante en la región inguinal.

De los caballos, Lame Cockpit y Gallo Chillón siguieron galopando sin sus jinetes hasta ser controlados y tienen algunos raspones y cortes, al igual que Vacation Seattle. Según los primeros informes, solamente Cuervo Campeón sufrió una fractura en una mano, por la que estaba en evaluación su estado.

Matías Medina, con luxación de hombro

En otra de las pruebas del miércoles en San Isidro, Matías Medina vivió una situación atípica en plena definición de la sexta competencia. "Se sacó el hombro derecho de lugar", precisaron los médicos, luego de evaluarlo al regresar al cuarto de jockeys tras un final en el que perdió ajustadamente y debió dejar de exigir a su caballo por la lesión, motivo por el que inicialmente se escucharon quejas en las tribunas. La justificación llegó tras la atención.