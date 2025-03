El demoledor nocaut del marplatense Kevin Vallejos en su debut en UFC Vegas 104

Los fanáticos de las artes marciales mixtas de Argentina celebraron el estreno de Kevin Vallejos en UFC. El luchador de Mar del Plata dio su primer paso con una actuación demoledora: noqueó al experimentado peleador surcoreano Seungwoo Choi en poco más de tres minutos en el evento de UFC Vegas 104. Vallejos, de 23 años, se midió en en la categoría peso pluma.

El luchador argentino venía de obtener su contrato tras impresionar al propietario de la principal empresa de MMA Dana White y con toda esa expectativa a cuestas, no defraudó. El Chino, que conectó 26 de los 39 golpes que lanzó, liquidó el combate cuando todavía restaban casi dos minutos para el cierre del primero de los tres rounds, pautados a cinco minutos. Vallejos, que estuvo apoyado en el estadio por otros dos compatriotas que dan que hablar en UFC (Ailín Pérez y Francisco Prado), ganó el centro del octágono y fue paciente de entrada, hasta que conectó un buen derechazo en el rostro de su rival que lo mandó a la lona.

El KO en la jornada de UFC

Pocos segundos más tarde, Vallejos encontró a Choi en ofensiva, lo conectó de derecha otra vez y lo mandó nuevamente ala lona. Si bien el asiático se pudo recuperar, inmediatamente aplicó la misma fórmula: entró con un derechazo y, una vez que su contrincante estaba en el suelo, lanzó una andanada de ataques hasta que el juez se vio obligado a detener el combate.

A pesar de que este fue su estreno, la figura de Vallejos ya resonaba en la elite de la artes marciales mixtas, ya que se ganó el derecho de pelear en la UFC gracias a su actuación en “Dana White’s Contender Series”. El argentino noqueó al estadounidense Cam Teague en el evento que sirve como prueba formal para la UFC y se ganó automáticamente el contrato para ascender a la empresa más importante de la especialidad.

“Antes que nada quiero darle un mensaje a mi rival porque sé tuvo un momento muy difícil, que pasó un momento de pérdida muy grande y de igual forma estuvo acá, se enfrentó conmigo, dio la guerra y más que agradecido con él. Ojalá que le den más oportunidades en UFC porque guerreros como él no se ven”, dijo el argentino inmediatamente después de la pelea.

En medio de la euforia, Vallejos también pidió por su próximo rival: “Jean Silva, vengo por vos. ¡Vamos!”. El peleador brasileño lo venció en el DWCS en la única derrota de su carrera y busca tener revancha.

La alegría del marplatense era total y camino al vestuario, tras su victoria dijo: “Me siento como en Navidad”. Y agregó: “Me dieron regalitos, ropita nueva, unos bebes nuevos (sus guantes)”. Y también lanzó un gracioso desafío para el presidente y propietario de la compañía: “¿Por qué no unos 50 mil (dólares), no? Dana, ponete las pilas, ja”. Con esta frase, el argentino hizo referencia al bono por performance de la noche que se le da a los mejores peleadores de los eventos que organiza la compañía.

LA NACION

