Un impacto y se resolvió todo. Pero lo inquietante es cómo fue esa definición. Tan brutal y contundente que la caída de Bryce Mitchell detuvo el ataque de Josh Emmett y después del combate el luchador estadounidense de Arkansas le agradeció a su rival que no le siguiese pegando. Este tremendo nocaut deslumbró a los fanáticos durante la velada de UFC 296 celebrada en el T-Mobile de Las Vegas y se resolvió a tan solo 1.57 minutos de la primera vuelta.

Emmet, de 38 años encontró el momento exacto para descargar toda su potencia y eso conmovió a Mitchell. Con una finta de izquierda engañó a su rival y conectó un demoledor volado de derecha que impactó el centro del rostro de Mitchell. El golpe fue tan devastador que el estadounidense de 29 años se desplomó y quedó tendido sobre la lona, sufriendo convulsiones que encendieron las alarmas. Incluso, rápidamente en las redes sociales se viralizó la definición de este combate y muchos estaban preocupado por la recuperación de Mitchell.

JOSH EMMETT PUTS BRYCE MITCHELL TO SLEEP 😱😱😱 #UFC296 pic.twitter.com/bqdkSZSzw7 — UFC (@ufc) December 17, 2023

La situación requirió atención médica inmediata, y tomó varios minutos antes de que Bryce Mitchell pudiera recuperarse lo suficiente como para poder salir del octágono por sus medios. Cuando el peleador pudo levantarse el público lo ovacionó, ya que en el T-Mobile de Las Vegas todos estaban preocupados por cómo había caído Mitchell.

Emmett, que recibió un premio de 50 mil dólares tras este nocaut y que se recuperó después de dos derrotas, rápidamente expresó todo su respeto por su rival: “Quiero agradecerle a Bryce por aceptar esta pelea. Lo tomó con dos semanas de aviso (NdR: debía medirse con Giga Chikadze, pero no lo pudo hacer por una lesión). Es un tipo peligroso, sólo le deseo lo mejor. Soy el peso pluma más poderoso del mundo. Sólo hace falta un disparo. Estoy de vuelta, chicos”.

Y continuó: “Respeto enormemente a Bryce. Esta es la primera vez que lo enfrento. Es un buen tipo, sus entrenadores son agradables. Cuando le hice KO, al principio me emocioné y luego lo vi, todavía estaba en el suelo. Es difícil celebrar. Sólo me gustaría desearle lo mejor para el futuro. No quería hacerle daño, sé que espera una hija, que está construyendo su casa... En el fondo, todos intentamos lograr lo mismo ”.

Apenas 48 horas después de la tremenda conmoción, Bryce Mitchell publicó en sus redes una actualización de su estado de salud y un agradecimiento a Josh Emmett: “ Estaba contento con su nocaut y se fue. Estoy agradecido con eso, pude haber muerto. Gracias a todos los que oraron por mí y gracias a Josh y Joe y Dana por asegurarse de que rápido temprano de la jaula. Una vez que me pude sentar, volví a la vida ”, afirmó Mitchell con un video en su cuenta de Instagram.

