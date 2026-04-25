Cronograma del Road Show, la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto correrá en la Argentina por primera vez este domingo, aunque no será en una carrera por los puntos, sino en un Road Show por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El piloto de Alpine de la Fórmula 1 (F1) realizará una exhibición en un trazado urbano improvisado que recorre las avenidas Libertador y Sarmiento. Todo el evento, que comienza pasado el mediodía, se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

El show, histórico, representa el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo internacional al suelo porteño tras 14 años, ya que la última vez fue en una exhibición realizada por Daniel Ricciardo en 2012. Colapinto se convierte así en el primer argentino en conducir un F1 por las calles de Buenos Aires, una experiencia que calificó así: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, señaló.

Colapinto Habló En La Previa Al Road Show Y Expresó Su Emoción Por Volver A La Argentina

El evento inicia el a las 8.30 con la apertura de los sectores habilitados. El cronograma de pista incluye cuatro salidas. A las 12.45, el argentino manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y branding de Alpine. A las 14.30, los fanáticos vivirán un momento especial cuando el pilarense maneje el histórico Flecha de Plata inmortalizado por Juan Manuel Fangio. La última tanda de velocidad con el Lotus será a las 15.15, mientras que a las 15.55 el piloto pilarense recorrerá el trazado a bordo de un micro descapotable para saludar a la multitud.

Presentaron en el Obelisco el auto de Fórmula 1 que usará Franco Colapinto en Palermo GCBA

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares-Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. La alta demanda hizo que las entradas se agotaran en pocos minutos, tanto en la preventa exclusiva para clientes de Mercado Pago como en las instancias generales de venta a través del sitio oficial. Sin embargo, para quienes no lograron conseguir boletos, la organización habilitó espacios gratuitos con acceso general.

Además, habrá pantallas gigantes estratégicamente ubicadas en distintos puntos del circuito, tales como el Planetario y el Monumento a los Españoles. Las mismas estarán en las siguientes intersecciones: Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.

El Road Show también contará con un show con artistas como Soledad y Luck Ra, a las 11.50 y 13.55, respectivamente, y también con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y la presencia de DJ’s que animarán las seis horas de espectáculo. La producción será de Dale Play, que lideró 423 shows musicales el año pasado, con artistas como Bizarrap (determinante en la campaña de Colapinto desde la Fórmula 2), Nicki Nicole y Duki.

Soledad Pastorutti será una de las artistas que dirán presente en el Road Show de Colapinto

Cronograma de cortes para el fin de semana

La reconversión del espacio urbano tendrá su capítulo final este sábado a la noche: a partir de ese momento quedará restringido para el público en general el acceso peatonal a las calles que formarán parte de la pista. Sólo podrán circular quienes forman parte de la organización y del staff técnico de Alpine, que envió un grupo de seis personas para la atención del Lotus E20. El staff aumentará con los integrantes del departamento de marketing y comunicaciones y el equipo de filmación que acompaña en estas presentaciones.

El operativo de cortes se diagramó en etapas progresivas: desde el miércoles 22, se implementó el cierre total de la avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. Este sábado, a partir de las 16, se oficializará el cierre total de la avenida Libertador entre Bullrich y Casares, y de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia. También permanecerán cortadas las calles Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, específicamente en el tramo comprendido entre Juan Francisco Seguí y Libertador.

Los cortes contemplados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Road Show de Colapinto GCBA

Ya este domingo, entre las 7 y las 23.30, la restricción total afectará a un radio extenso que incluye tramos de las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, además de calles como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría. El objetivo de estas medidas, según los organizadores, es "garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el correcto desarrollo de la actividad en pista".