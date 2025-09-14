El tremendo nocaut de Diego Lopes sobre Jean Silva que terminó bañado en sangre en UFC

Una noche especial en el Frost Bank Center de San Antonio, en los Estados Unidos. En una velada de alta tensión de UFC, Diego Lopes sacudió la escena con un nocaut demoledor sobre a Jean Silva para cortar una racha del luchador brasileño de 13 victorias en la organización, dentro de una jornada que en el octágono resultó perfecta para los mexicanos.

El combate que acaparó toda la atención fue el tercero de la noche, en el marco de la celebración de la Independencia de México. Se trataba de una pelea muy especial para Lopes (27-7-0), que necesitaba recuperarse tras caer ante Alexander Volkanovski en abril en UFC 314 por decisión unánime en una disputa por el título vacante de peso pluma.

Y era todavía más desafiante para Lopes, porque su rival, Silva (16-2-0) había ganado cinco peleas consecutivas desde que se graduó de la Contender Series en septiembre de 2023. Venía de someter a Bryce Mitchell en el segundo asalto en su último combate en abril en una pelea de UFC 314.

El combate entre Lopes y Silva era muy esperado porque estaban frente a frente dos peleadores agresivos del peso pluma y no defraudaron a las expectativas. El arranque de Silva fue el esperado, dominando en el striking a Lopes.

Lopes lllevó a su rival al suelo y logró una posición para someter a Silva que a los codazos y los golpes del mexicano. Aguantó el asalto, y en el segundo salió con todo para tratar de torcer el desarrollo.

Sin embargo, Lopes demostró que tiene un poder tremendo en sus brazos, porque en una contra aprovechó un codazo giratorio para derribar al brasileño, que sólo pudo cubrirse a la tormenta de golpes que desató el mexicano y obligó al árbitro a detener la pelea.

El desenlace no fue el mejor, porque Silva, completamente fuera de control, cuando Lopes estaba hablando con el equipo del brasileño, fue golpeado por la espalda por Silva, que recibió la reprobación de todo el estadio. Una vez que se anunció el ganador de la pelea, ambos se dieron la mano y todo quedó bien: “Quería enseñarle quien tiene el nivel aquí y lo he hecho parecer tan fácil...Es una pelea fácil para mí, dinero fácil”, sentenció Lopes.

Una noche mexicana

En San Antonio y en el contexto del Día de la Independiente de México, los peleadores mexicanos se mostraron feroces en el octágono. La fiesta mexicana en la noche UFC comenzó con la victoria por decisión dividida de parte de Montse Rendón ante la brasileña Alice Pereira. Más tarde sería Jesús Aguilar quien se quedaría con el triunfo en su combate ante el estadounidense Luis Gurule, por decisión unánime.

En la primera pelea de la cartelera fue Santiago Luna el que se encargó de destacarse al conseguir una victoria por nocaut técnico sobre el vietnamita Quang Le. Después fue el turno de Rafael García que cerró su combate en el tercer round con un nocaut técnico sobre el local, Jared Gordon.

Finalmente, David Martínez, en apenas su segunda pelea dentro de una cartelera de UFC, y que tomó el lugar de Raúl Rosas Jr. mostró todo su coraje para llevarse la victoria y los aplausos del público, en su combate ante Rob Font, por decisión unánime.