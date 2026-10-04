Esteban Ribovics dio otro paso histórico en UFC y logró un KOT brutal contra King Green

Fue un momento histórico para el argentino Esteban Ribovics, no sólo por la victoria sino por la brutalidad con la que definió el combate. Superó por nocaut técnico al estadounidense King Green en el primer round y firmó una actuación que reforzó su proyección dentro de la categoría ligero en UFC 332, en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. El salteño derribó tres veces a su rival antes de que el árbitro Herb Dean detuviera el combate a los 4 minutos y 8 segundos.

Resultó una pelea con algunas controversias, ya que Ribovics registró un peso de 71 kilos, por lo que estaba medio kilo por encima del límite establecido para una pelea sin título y como sanción el argentino perdió el 20% de su pago. Aunque estas cuestiones no lo detuvieron al salteño de 30 años que quiere dejar su huella en UFC. Tomó la iniciativa desde los primeros segundos, con un plan ofensivo que apuntó a imponer su mano izquierda. El estadounidense intentó responder con patadas rápidas, golpes rectos, pero no alcanzaron para frenar la furia del rival.

El KOT de Ribovics

La definición en el octágono llegó cuando el Gringo salteño conectó una izquierda que envió a Green a la lona, si bien el estadounidense logró reincorporarse, no pudo contener el siguiente ataque de Ribovics que volvió a derribarlo y como ya acumulaba demasiado castigo, Herb Dean intervino para cerrar la pelea.

Esta victoria demoledora representó otra finalización para Ribovics ante un rival de amplia experiencia. El argentino había conseguido una victoria en agosto último también por nocaut técnico sobre Edson Barboza en el segundo asalto y ahora sumó otro triunfo antes del límite frente a Green, que llegaba al combate con cuatro victorias consecutivas, sobre Terrance McKinney, Jeremy Stephens y Daniel Zellhuber, entre otros adversarios. El peleador, de 40 años, afrontaba su presentación número 33 en UFC y acumulaba 17 triunfos dentro del octágono.

Esteban Ribovics says he missed weight at #UFC332 because someone in his hotel turned on the air conditioner and he "stopped sweating" pic.twitter.com/cIZNEKPjvy — MMA Fighting (@MMAFighting) October 4, 2026

Tras la victoria, Ribovics se dirigió al público y se refirió a lo ocurrido en el pesaje sin evitar la autocrítica. “La verdad que lo que pasó es que el jueves dejé de sudar porque me prendieron el aire acondicionado, no arreglé ese tema, lo dejé para el día siguiente, ya no me daba más el cuerpo y... La próxima vez voy a ser más profesional. Entrené para eso. Me entreno todos los días. Tengo mi boda en un mes, voy a disfrutarlo, volveré más fuerte, estoy listo para el próximo”, expresó el argentino.

El salteño llegó a UFC a través del Dana White’s Contender Series en 2022 y debutó en la compañía en marzo de 2023. Su recorrido tuvo resultados dispares en nueve apariciones, aunque sus combates mantuvieron una constante: tres peleas consecutivas ante Elfes Brener, Nasrat Haqparast y Zellhuber le otorgaron bonos de Fight of the Night. Después de la derrota por sumisión ante Mateusz Gamrot el 11 de abril último, logró reponerse con dos finalizaciones.