La brutal definición de Ilia Topuria en UFC que marcó un registro histórico para el español

Una definición impactante y brutal. Ilia Topuria pronosticó que cerraría rápido su combate y cumplió, porque el veterano Charles Oliveira apenas pudo resistir la furia de español-georgiano durante el primer minutos del primer round. El brasileño, con récord de sumisiones (21) en la UFC, intentó llevar el combate al suelo para enredar Topuria, pero no le salió bien porque rápido recibió un corte en un intercambio.

Una vez que Topuria escapó de las estrategias de Oliveira para que el combate se centre en la lona, llegó la aplastante tarea del español. Su especialidad es el boxeo y lo demostró: un zurdazo demoledor y un bombazo de derecha al mentón inició la caída de Oliveira y Topuria lo liquidó con otro golpe de zurda. “Rápido, letal, eficaz”, lo calificaron al campeón los comentaristas de la transmisión oficial.

La letalidad de Topuria hace que sea campeón en dos pesos, el pluma y el ligero, convirtiéndose en el décimo peleador de UFC que reina en dos divisiones. El ‘Matador’ entró en el selecto club de dobles campeones, acompañando a nombres como Amanda Nunes, Jon Jones, Conor McGregor o Georges St-Pierre. Sin embargo, lo suyo es tan impactante que rompió un récord: nunca nadie lo había logrado estando invicto con un tremendo 17-0.

Lo de Topuria es terminar con todos los mitos, porque decían que no podría con Bryce Mitchell porque era el mejor ‘grappler’ de la división, y lo sometió en Las Vegas; que no iba a poder con Josh Emmett por los bombazos del de Arizona, y le dio una paliza que solamente un milagro evitó el K.O. en Jacksonville; aseguraban que Alexander Volkanovski era el Rey de UFC, pero quedó rendido ante Topiria y que Max Holloway nunca había sido noqueado, pero el hispano-georgiano lo sacudió en Abu Dhabi; y Charles Oliveira no le duró ni una vuelta.

Tras el combate, Ilia Topuria, habló sobre el octágono y dijo: “Es increíble. No se puede explicar con palabras. Vencer a muchachos como Alexander Volkanovski, Max Holloway o Charles Oliveira. Nadie en el mundo puede decir eso. Sé de qué soy capaz en este tipo de situaciones, sé lo bueno que soy y las habilidades que tengo dentro del octágono. Puede que piensen que estoy loco, pero tengo que demostrar que soy el mejor luchador del mundo”.

Y agregó: “No me siento invencible, por eso pongo muchísimo esfuerzo. Sé que soy vencible y por eso entreno y me esfuerzo muchísimo todos los días. Por eso hago el trabajo que hago”.

Esta impactante victoria despertó la admiración de todos los especialistas de UFC y uno de los que apareció en escena es el ex campeón Conor McGregor que alabó lo realizado por Ilia Topuria, que se convirtió en el primer doble campeón invicto de la UFC. Al luchador irlandés no le pasó inadvertido el modo en cómo Topuria noqueó a Oliveira en el primer round, que le dio el segundo cinturón.

McGregor ya transitó por esta misma senda. Fue el primer luchador con dos cinturones en dos pesos distintos: pluma y ligero, los mismos que Topuria y fiel a su estilo, reconoció el logro, pero siempre incluyéndose en la historia: “Felicidades por ganar mis antiguos títulos, Illia!”.

Mientras que el dueño de UFC, Dana White, reconoció, una vez más, que Ilia Topuria es una superestrella... hasta el punto de comparar las premoniciones del “Matador” con las de Muhammad Ali. “No podrías hacerlo mejor... era como una de esas peles de Muhammad Ali. Dijo: ‘Lo voy a noquear en el primer asalto’, y lo noqueó“, dijo el estadounidense en la conferencia de prensa posterior a UFC 317, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.