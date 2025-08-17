Lerone Murphy y una definición feroz con un codazo giratorio que mandó al hospital a su rival

Fue una definición feroz. Nada hacía creer un desenlace como el que se dio. El británico Lerone Murphy tuvo su noche en una velada muy intensa de UFC 319, en United Center en Chicago. Murphy lo tenía todo en contra y parecía que iba a caer en cualquier momento, ya que Aaron Pico, considerado el mejor peleador del peso pluma fuera de UFC, dominaba el combate, sin embargo, apareció un codo giratorio demoledor y encendió a los fanáticos que estaban esperando el combate estelar entre Khamzat Chimaev y el legendario Dricus du Plessis.

El desenlace del combate de Murphy resultó impactante, porque acorraló a Pico contra la jaula y ejecutó un codazo giratorio que impactó de lleno en la cabeza de su rival. Pico perdió el conocimiento en ese instante, cayó en el octágono sin reacción y recibió un golpe adicional antes de que el árbitro interviniese. El personal médico y de seguridad de la UFC ingresó rápidamente al octágono y, tras varios minutos de atención, trasladó a Pico a la zona de los vestuarios.

Posteriormente, el peleador fue llevado de urgencia a un hospital local para someterse a pruebas médicas. Dana White, presidente de la UFC, informó en la conferencia de prensa posterior: “Pico fue trasladado al (hospital), pero no he sabido nada de Geoff (Neal). No soy médico, pero diría que sin duda tiene una conmoción cerebral. Pero no hemos sabido nada de que haya pasado nada grave. Le están haciendo pruebas en la cabeza y la cara”, expresó la titular de la empresa de artes marciales mixtas. Un par de horas después se informó que estaba fuera de peligro.

Después del combate, Murphy pidió la oportunidad de pelear contra el monarca Alexander Volkanovski, y el peleador australiano no tardó en aceptar el reto y posteo en su cuenta oficial de X: “Nos vemos en diciembre. Felicidades”.

La era de Khamzat Chimaev

La velada en Chicago estuvo cargada de peleas muy intensas, pero el combate más convocante era el de Khamzat Chimaev (15-0), que se consagró al imponerse por decisión unánime a Dricus Du Plessis (23-3) y sí proclamarse nuevo monarca de peso medio. El peleador checheno dominó al sudafricano durante los cinco asaltos y los tres jueces lo vieron perder 50-44.

Chimaev dominó por completo el combate sobre Du Plessis, tanto que en total intentó 12 derribos y logró concretar 10 de ellos, dejando completamente fuera de acción al peleador sudafricano. “No era una cuestión de tener una estrategia, era trabajar y hacer lo que hacía en el gimnasio. Es un tipo duro y no pude finalizarlo. Es un verdadero león africano", declaró Khamzat tras su victoria.

Mientras que Du Plessis, prometió recomponerse y reconoció la hazaña del nuevo campeón: “Tiene un control increíble, era como una sábana. No era tan físico, era simplemente el control. Daba igual que utilizase mucho poder, se iba a mover a mi espalda. Khamzat se merece esto al 100%, ha sido el mejor esta noche. Volveré a recuperar el cinturón. Que lo disfrute. Volveré más fuerte que nunca“, cerró el sudafricano.