Un K.O. slam brutal y escalofriante que dejó impactados a todos los fanáticos de UFC

La escena del UFC quedó impactada con lo que sucedió con uno de los combates del evento Vegas 109. Es que el estadounidense Elijah Smith estremeció a los fanáticos con el nocaut de “slam” sobre el japonés Toshiomi Kazama en la Fight Night de la corporación de Dana White, dentro de la división del peso gallo. Los especialistas quedaron sorprendidos por este combate entre dos competidores que todavía no figuran dentro de los mejores 15 contendientes.

La definición de Smith desató la locura de los amantes de las artes marciales mixtas que comenzaron a viralizar el nocaut y a considerar que se trató de una acción típica de la lucha libre del estilo Wrestling (WWE). Smith logró noquear la japonés después de revertir con éxito una llave de brazo de su oponente. El estadounidense levantó a su rival y soltó todo su peso sobre al dejarse caer sobre el mismo, lo que provocó que Kazama quede noqueado al momento de impactar sobre la lona.

Lejos de detenerse ahí, Elijah Smith soltó más furia sobre el japonés con dos golpes directos sobre el rostro, una acción que fue muy cuestionada por los fanáticos porque no fue detenido por el árbitro Chris Tognoni. Kazama permaneció inmóvil durante varios minutos después.

Según la retransmisión de UFC, Kazama fue trasladado al centro de traumatología del University Medical Center of Southern Nevada para recibir tratamiento. Las tomografías computarizadas de Kazama dieron negativo y se le dio el alta del hospital, según se informó más tarde en la retransmisión.

“La verdad que quiero rezar por mi oponente. Espero que llegue a casa sano y salvo”, dijo Smith en la entrevista posterior al combate todavía el octágono. Y agregó: “Sabía que tenía que golpearlo correctamente. Desgraciadamente, tuve que golpearlo en la cabeza... Espero que la definición entre en la conversación sobre la ‘Actuación de la Noche’ (al mejor nocaut se lo premia con 50 mil dólares extras)”.

Tan impactante y escalofriante resultó el desenlace de este combate que otro peleadores de UFC reaccionaron en las redes y postearon: "¡Ese fue uno de los mejores slams en la historia de la UFC! Elijah Smith es un problema en la división de peso gallo. Estoy considerando volver al peso mosca después de esta noche“, escribió el peleador estadounidense Henry Cejudo. Mientras que el brasileño Gilbert Burns Durinho, artista marcial de UFC, posteró: ”¡Guau! ¡Todavía estoy en shock con ese nocaut! ¡Un golpe brutal y los dos golpes que le siguieron ¡Espero que el japonés esté bien!“.

Wow I still in shock with that knock out! Crazy slam, and the follow up 2 punches 🤦🏾‍♂️ Hope the Japanese guy is good!! 🙏🏾🙏🏾 #UFCVegas109 — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) August 9, 2025

Esta victoria puso bajo el radar de Dana White a Smith que mejoró su récord a 9-1, con tres victorias en sus primeras apariciones en UFC. Incluso, el estadounidense captó más la atención de los fanáticos cuando salió del octágono a los gritos repitiendo el nombre de Quinton “Rampage” Jackson, el legendario peleador de UFC que realizó el “slam” más famoso en la historia de las artes marciales mixtas bajo el ahora extinto PRIDE FC en junio de 2004, con una secuencia casi idéntica en su enfrentamiento de “Critical Countdown 2004” contra Ricardo Arona.

OTD: Rampage Jackson SLAMMED Ricardo Arona Out! OTD: Rampage Jackson SLAMMED Ricardo Arona Out! Head on over to UFC Fight Pass for more wild finishes! Publicada por UFC en Viernes, 20 de junio de 2025