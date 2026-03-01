Una batalla campal en la Real American Freestyle terminó con un peleador ensangrentado

Un desenlace caótico y que generó todo tipo de críticas. En la jornada de lucha libre del Real American Freestyle 6 (RAF 06), que se realizó en el Mullett Arena de Arizona, se desató una batalla campal tras el final del combate entre Arman Tsarukyan y Giorgio Poullas que resultó un escándalo y se viralizó inmediatamente en las redes sociales.

Esta competencia, que es una fusión entre la lucha y las artes marciales mixtas, se transformó en una auténtica vergüenza deportiva, entre dos peleadores que supieron ser figuras del MMA. Desde el comienzo de la pelea Arman Tsarukyan —aspirante al título de peso ligero en UFC— y Giorgio Poullas, generaron tensión, porque en la transmisión oficial se pudo ver un intercambio de cachetadas y provocaciones constantes, lo que obligó a los árbitros a intervenir en varias oportunidades. Incluso, los jueces sancionaron con puntos de penalización a ambos luchadores.

En el segundo round, Poullas recibió una nueva penalización por evitar el combate activo. Ambos competidores lograron sumar puntos por técnicas reglamentarias, cerrando el marcador en 5-3 a favor de Tsarukyan. Pero lejos de cerrar el combate como dos atletas, todo se descontroló.

Cuando se escuchó el final de la pelea, Tsarukyan se lanzó sobre Poullas y le dio un puñetazo en el suelo y un rodillazo, acciones fuera del reglamento, que dejaron al estadounidense ensangrentado.

Ante esta situación, los entrenadores y miembros de ambos equipos, más el personal del evento invadieron la escena del combate y en la luna se desató una auténtica batalla campal. Las peleas se extendieron incluso a algunos sectores del público. La seguridad del estadio se vio obligada a participar para poder controlar la escena. Es más el excandidato al título de UFC, Colby Covington, intervino para escoltar a Giorgio Poullas fuera del área del conflicto.

Looks like Arman caught him clean on the chin 😬 #RAF6 pic.twitter.com/ob4rOv64HB — Uncrowned (@uncrownedcombat) March 1, 2026

Tras la bochornosa situación, Tsarukyan y Poullas no hablaron al respecto, pero los videos circularon rápidamente en redes sociales y plataformas especializadas. Lejos de calmar las cosas, Tsarukyan publicó en sus redes un mensaje: “Hazte el tonto conmigo y ya verás”.

Un par de minutos más tarde llegó la respuesta de Giorgio Poullas que compartió un video desde la parte trasera de una ambulancia: “Quiero darles las gracias. Espero que hayan disfrutado de la pelea de esta noche. Por desgracia, me atacaron”. Además, el peleador estadounidense contó que su padre y sus dos hermanos tuvieron que intervenir para auxiliarlo: “Así es como nos educaron para luchar unos por otros, pase lo que pase. Si ves el combate, soy el único que logró el derribo. Sigo siendo el campeón, cariño”.

Compilation of Georgio Poullas slapping and pushing Arman Tsarukyan during their match at RAF 06



Was Arman’s reaction justified?pic.twitter.com/f4u5R5t4jc — Championship Rounds (@ChampRDS) March 1, 2026

Este no es único incidente que desató Tsarukyan, ya que en 2024, en una pelea de UFC 300, golpeó a un aficionado antes de su pelea y también se lo señaló por haberle roto la nariz a Dan Hooker con un cabezazo durante el pesaje en noviembre de 2025.

Estos escándalos podrían afectar su carrera en UFC, ya que se encuentra en una situación expectante, porque podría acceder a un combate con el campeón de peso ligero Ilia Topuria que deberá enfrentarse al campeón interino Justin Gaethje. Muchos creían que ya merecía una oportunidad por el título tras derrotar a Hooker, pero este escándalo podría generar alguna duda en el dueño de la organización, Dana White.