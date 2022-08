Las dura frase que habría dicho un jugador de Boca Juniors sobre el cuerpo técnico: “Están destruidos”

El columnista de F12 (ESPN), Martín Costa, reveló este jueves la conversación que mantuvo con uno de los futbolistas del plantel de Boca Juniors. Por la 14ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), frente a Rosario Central, el conjunto xeneize solo pudo rescatar un empate en condición de local, y volvió a mostrar una pobre imagen futbolística.

“Hace un ratito, tuve la chance de hablar con uno de los que jugó ayer. Ya entendí lo que está pasando. Hay una situación anímica de la que Boca no sale, de la que nadie lo saca. Porque, además de que están en un pozo desde lo anímico, en el mientras tanto, les siguen pasando cosas”, comenzó su relato el cronista, quien añadió: “Un día, se va el capitán (por Carlos Izquierdoz) que, para muchos, es el detonante de esta recaída que tuvo, la eliminación, los golpes, los reproches, las declaraciones, lo que nos dijo, lo que nos mandaron a decir. Todas situaciones que llevaron a un desgaste”.

Luego, el periodista indicó que “ellos”, por los futbolistas de Boca, “te dicen” que “anímicamente, están destruidos. No les sale nada”. Acto seguido, compartió el pensamiento que le habría transmitido este jugador al columnista. “Y además, que no suene duro, ellos sienten que no hay herramientas desde el cuerpo técnico. A mí no me nombraron a (Hugo) Ibarra. Me dijeron: necesitamos cambiar el aire”.

Después del partido, Ibarra analizó el partido de su equipo: “Sabíamos que iba a ser difícil. Tuvimos alguna situación. El penal y alguna situación más. Hicimos lo que pudimos. Viendo los partidos anteriores, me voy preocupado por el funcionamiento en general del equipo. Pero nada más. Hay que seguir trabajando”.

Ibarra y Pompei Prensa Boca

Al respecto, el conductor del programa, Mariano Closs, confesó que le “chocó” que Ibarra dijera que hicieron todo lo que pudieron. En ese sentido, se preguntó: “¿Esto es todo?”. Por su lado, el relator Leo Gabes ironizó al decir que “el problema de Boca” es que “todo es nada”. En tanto, el exfutbolista Mariano Juan agregó: “Si lo que pudimos es lo que vimos, pucha, es bravo”. Asimismo, su colega Juan Simón sentenció que “es muy poco” lo que se hizo.

Por otra parte, Closs indicó que “lo tienen que coachear a Ibarra” a la hora de declarar, y señaló que sus dichos son “de alguien que no tiene experiencia”, y reparó en el semblante del cuerpo técnico una vez finalizado el compromiso contra Central: “Cuando termina el partido, los toman a (Roberto) Pompei y a (Leandro) Gracián. Es una imagen de: ‘¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos?”.

En ese sentido, sugirió que la dirigencia busque a un entrenador en particular para reemplazarlo: “Sin juzgarlo a Ibarra, tiene que ir el domingo Riquelme y decir: ¿‘vos te vas en octubre, (Sebastián) Beccacece? ¿Vos querés en una posibilidad ser técnico de Boca? Tiene que dejar de ser él para decir, ¿qué es lo que mejor que le conviene a Boca? Creo que el jugador necesita el cimbronazo de un técnico que lo despierte”.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Prensa Boca

En ese momento, Costa ratificó la opinión de su compañero, y explicó que, dentro del plantel de Boca, piensan del mismo modo. A la vez, el animador también responsabilizó a los futbolistas por el mal momento del conjunto xeneize. “El jugador se tiene que rebelar”, concluyó.