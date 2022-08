La dura evaluación que hicieron en Boca de la actualidad de Sergio Romero: “Se nota que le falta”

Los columnistas de F12 (ESPN), Augusto Cesar y Martín Costa, revelaron este jueves cuál es la dura evaluación que habrían hecho en Boca Juniors del presente futbolístico del arquero Sergio Romero, de 35 años. El arquero fue operado por una lesión en su rodilla derecha en el mes de marzo, cuando todavía jugaba en Venezia. Desde entonces, no disputa un partido oficial.

Chiquito llegó al club de la Ribera en este mercado de pases, y avisó que ya estaba en condiciones de jugar. Sin embargo, al cabo de algunos entrenamientos, los responsables del fútbol de Boca lo vieron, todavía, fuera de forma. Durante el programa que conduce Mariano Closs, el cronista que cubre la actualidad del conjunto xeneize dijo: “Tengo un detalle de Romero de hoy”. Intrigado, el animador le preguntó: “¿Anduvo bien?”. La respuesta de Cesar no dio lugar a dudas: “No”.

Luego, el periodista reveló la “definición” que le dieron sus fuentes sobre cómo lo vieron a Romero: “Se nota que hace mucho que no ataja. Le costó”. Y puntualizó en “el tema de los rebotes”. La información de Augusto fue refrendada por Martín Costa, también identificado con Boca, quien agregó: “Hay una evaluación de estos primeros días, como que le falta no solo desde lo físico, sino también desde lo futbolístico”.

En ese sentido, Costa indicó que, según la información que logró recabar, “alguien” le aseguró que tampoco está en condiciones de jugar con la tercera del equipo. Habitualmente, cuando los futbolistas no están en condiciones de jugar con el primer equipo, toman ritmo en esa división. “Yo ayer cuando le pregunté a Augusto sobre la reserva, a la tarde, alguien me dijo: ‘no, tiene que esperar. Para la reserva, también’”.

Para sintetizar la actualidad deportiva de Chiquito, el periodista señaló que el dos veces mundialista con la selección argentina, por ejemplo, “todavía no tiene el ritmo de los dos arqueros de Boca” (por Agustín Rossi y Javi García), motivo por el cual, en el club, “no se quieren apurar” en que juegue.

Chiquito Romero con Javier García, en el primero entrenamiento del exarquero de la selección con los colores de Boca Prensa Boca

A su turno, Closs opinó sobre la decisión de la dirigencia de hacerlo atajar a pesar de haber dado por finalizadas las negociaciones por la renovación de su contrato. Además, el relator consideró que se apuraron en traer su reemplazo tan rápido. “Les salió mal. A Rossi le dijeron: ‘ya está, listo, vos no atajás’. Se mancaron con hacerlo atajar al fin de semana siguiente, porque tenían el riesgo de que atajar bien, y atajó bien”.

Por otro lado, el relator estimó que la dirigencia debería ponerse en contacto nuevamente con Rossi y su representante para retomar las negociaciones, y dejar, así, los rencores de lado. “‘Agustin, ¿revemos la situación? Nos amigamos?’”, dramatizó. En ese momento, el columnista Leo Paradizo aportó que Rossi “no tiene problemas en sentarse a negociar de vuelta”. Por último, Costa añadió que Boca, el miércoles, recibió el interés por Rossi de un equipo de Bélgica y otro de Inglaterra, y “Boca dijo, si no es este número, no se vende”.