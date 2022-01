“¿Pueden dejar de hacer lobby?”: la fuerte acusación de un columnista de ESPN a su compañero

Los equipos del fútbol argentino preparan la puesta a punto para el inicio de la competencia oficial. En ese marco, el equipo de Sebastián Battaglia se midió este sábado ante Atlanta, que milita en la Primera Nacional, en un encuentro disputado en el predio de Boca en Ezeiza. El partido terminó 1 a 0 para los de La Ribera, y el gol del encuentro lo marcó “Toto” Salvio. Sin embargo, en la jugada previa intervinieron, entre otros, el juvenil Valentín Barco. El futbolista de 18 años, una de las promesas del conjunto azul y oro, fue el disparador de la discusión que tuvieron los periodistas Leo Gabes y Augusto Cesar este lunes en F12 (ESPN).

A la hora de hacer la crónica sobre el partido, Cesar, quien está a cargo de la cobertura de Boca en el programa, opinó que “Barco rompió con el esquema del partido con una rabona” . De fondo, se escucharon las intensas carcajadas de Gabes, quien acotó sin dar muchas pistas: “Rabona, jajaja, me muero”. Por su lado, el conductor del ciclo Mariano Closs respaldó a Augusto, al contar que, según le dijeron sus “informantes”, el marcador de punta izquierdo xeneize “jugó muy bien” ante el “Bohemio”.

Acto seguido, apareció en pantalla la jugada previa al gol. Efectivamente, Barco ensayó una “rabona” que un defensor de Atlanta interceptó erróneamente ya que terminó por asistir al delantero Sebastián Villa, quien luego le tiró un centro a Salvio. “Toto” solo tuvo que empujar la pelota frente al arco vacío para anotar el tanto que le dio la victoria a su equipo.

En ese sentido, Gabes le restó valor al gesto técnico de Valentín: “Mirá la rabona. Rebotó (en el rival) y dice: ‘La rompió Barco’”. A su turno, en esta ocasión, Closs no tuvo más remedio que ponerse del lado de Leo. “Ah, ¿esa es? Yo pensé que era la rabona del ‘Bichi’ Borghi”, indicó el narrador con ironía.

El gol de Boca que desató el debate en F12

Visiblemente enfurecido, Gabes terminó su comentario con una dura acusación hacia Cesar, en relación a la presunta intención de su compañero de “instalar” a Barco en el equipo y desplazar al jugador titular en ese puesto: “¿Pueden dejar de hacer lobby para limpiar a (Frank) Fabra? Se los pido por favor. Háganse cargo, viejo. Es sistemático en Boca”. Martín Costa, quien también está identificado con el club xeneize, replicó: “No es mi caso”. En tanto, Luciana Rubinska justificó el entusiasmo del cronista con el joven futbolista: “Este chico juega bien, eh”.

En su rol de mediador, Closs le pidió a Gabes que no grite, del mismo modo que Agustín Caviglia, otro de los columnistas del ciclo, le dijo a Leo: “Te hace mal”. “Perdón, tenés razón, no me quiero enojar”, concluyó el polemista para dar por concluido el debate.