Lo hizo de nuevo: el gesto viral de “Dibu” Martínez en los festejos de la Selección argentina tras clasificar al Mundial

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina, tomó notoriedad en nuestro país no solo por su heroica actuación en las semifinales de la Copa América, donde se lució en la tanda de penales; ni únicamente por la seguridad que transmite debajo de los tres palos; si no también por sus peculiares gestos. Este lunes por la noche, una vez consumada la clasificación del equipo “Albiceleste” al Mundial de Qatar, en el vestuario local del estadio bicentenario de San Juan se desató un incontenible festejo.

Algunos jugadores del equipo, como Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, se encargaron de registrar el momento de celebración en el camarín, y ambos, registraron la actitud de Martínez: se trata de un movimiento pélvico, el mismo que hizo para celebrar su actuación ante Colombia en la competencia disputada en Brasil, y que le valió una gran repercusión. Esta vez no fue la excepción y el nombre del “Dibu” volvió a ser tendencia tras la viralización del video en Twitter. Por sus lucidas actuaciones, y quizás, también por su extrovertida personalidad, Martínez es uno de los jugadores más queridos de “La Scaloneta”.

Parte del video que subió Otamendi a sus redes y que se viralizó en Twitter

"Qué loco hermoso el 'Dibu' Martínez" Captura Twitter

El gesto viral del "Dibu" Martínez Captura Twitter

Los gestos de Martínez no se limitaron al ámbito de la Selección Argentina, si no que además fueron replicados en la Premier League y ante el mismísimo Cristiano Ronaldo, a quien incluso desafió a patear un penal. En ese mismo partido, ensayó otro “bailecito” frente a las gradas del Old Trafford que, como era de esperar, también se viralizó.

Una noche larga

Pero el festejo de los jugadores argentinos no se terminó en San Juan, si no que siguió en el avión de regreso a Buenos Aires. Con el triunfo de Ecuador ante Chile, a pesar de no haber ganado ante Brasil, la Selección se clasificó a Qatar 2022 cuatro fechas antes de la finalización de las Eliminatorias, y a poco más de un año del Mundial. Además, se trataba del último encuentro (al menos, por los compromisos deportivos) de todos los jugadores en el mejor año de la Selección en mucho tiempo.

Los festejos de la selección argentina tras clasificar al Mundial

En el video que filmó Otamendi, se los ve eufóricos a Joaquín Correa y Rodrigo De Paul, que golpean el techo al ritmo de una canción de la Selección que en el último tiempo se volvió un hit. Al final de la filmación, el más tímido Gio Lo Celso sorprende al bailar con otro miembro de la delegación en el pasillo del avión.