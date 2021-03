Un libro denuncia 27 años de acoso y maltrato en la selección española de fútbol femenino

“Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo”. “A ti lo que te hace falta es un buen macho”. “Me pellizcaba el culo y me decía: ‘¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?”. “Eres una gorda”,

Esas frases son apenas cuatro del compilado de maltratos y abusos que sufrieron las futbolistas de la selección de fútbol femenino de España durante los 27 años que estuvo bajo la conducción de Ignacio Quereda, que forman parte de un libro titulado “No las llames chicas, llámalas futbolistas”.

Escrito por la periodista Danae Boronat, las denuncias exponen una época con una sorprendente falta de visibilidad de las jugadoras, frente a situaciones que se daban como comunes dentro de la sociedad hace apenas unas décadas. El terreno ganado por las mujeres en busca de una igualdad, en el mundo en general y en el fútbol en particular, permiten este documento.

"No las llames chicas, llámalas futbolistas", el libro de la periodista Danae Boronat

El señalado estuvo al frente del conjunto nacional femenino español desde 1988 hasta 2015. Varias de ellas son las que hoy se animaron a hablar y contar las duras experiencias que tuvieron con el entrenador durante esos 27 años.

En un anticipo que realizó el diario español El Mundo, Marta Corredera, jugadora del Real Madrid, detalló una incómoda situación vivida con Quereda: “No puedo contar la cantidad de veces que venía y me levantaba la camiseta. ‘¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!’, me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: ‘Ya no lo llevo, ya no me la levantes más’”.

Además de Corredera, en el libro hay testimonios de otras grandes futbolistas españolas como Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, Vero Boquete, Aitana Bonmatí y Nahikari García.

Querda renunció a su cargo en 2015

Los problemas habían comenzado mucho antes. En la década del ’90 salieron a la luz ciertas actitudes machistas que fueron ocultadas por la Federación, comandada entonces por Ángel María Villar. Roser Serra, quien fuera arquera de la Roja en la Eurocopa 1997, dijo que el seleccionador las maltrataba psicológicamente pero su denuncia pasó desapercibida para las autoridades. Años más tarde Losada, entonces jugadora del Arsenal Ladies y ahora mediocampista de Barcelona, le decía al diario Marca en 2015: “Nos trata como niñas, no como a profesionales, que es lo que somos. Ya no se trata de fútbol sino de educación y respeto”.

En julio de 2015, y luego de que las españolas publicaran una carta denunciando su falta de preparación para el Mundial de Canadá (no lograron superar la primera rueda), Quereda renunció. Su sucesor fue Jorge Vilda, quien venía de trabajar con las categorías sub-17 y sub-19, y continua en el cargo.

LA NACION