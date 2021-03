La esperanzadora frase que Antonela Roccuzzo compartió por el Día de la Mujer: “Su voz puede cambiar el mundo”

Antonela Roccuzzo se quiere involucrar con la lucha por los derechos de las mujeres. Así lo expresó el año pasado en una entrevista con la edición árabe de la revista Marie Claire y, ahora, con su publicación por el 8M demuestra que su voluntad va en esa misma línea. Es que la rosarina compartió en Instagram una frase de la Fundación Malala, una organización que fomenta y ayuda a miles de niñas en el mundo a tener acceso a la educación y a alcanzar su máximo potencial.

“Quiero que cada chica sepa que su voz puede cambiar el mundo”, decían las palabras de la Fundación que Antonela eligió publicar por el 8M. Asimismo, escogió una ilustración de la misma organización, que simboliza cómo las mujeres se sostienen entre sí mientras levantan entre todas una escalera.

La frase que Antonela Roccuzzo eligió para conmemorar el Día de la Mujer. Crédito: Instagram

Malala Yousafzai, quien le da nombre a la fundación, es una joven activista paquistaní que recibió en 2014 el Premio Nobel de la Paz por luchar por la educación de las niñas en Paquistán, una campaña que empezó a sus 11 años después de que en el país se decidiera prohibir el acceso de las chicas a las escuelas.

La ilustración de la Fundación Malala que Antonela Roccuzzo compartió en su Instagram. Crédito: Instagram

La joven que vive ahora en Reino Unido fue tiroteada por los talibanes en un atentado cuando tenía 15 años. El ataque le provocó heridas graves en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital de Birmingham, Inglaterra, donde fue operada con éxito. Ahora, a sus 23, sigue luchando incansablemente por los derechos de las niñas y, en una entrevista por el 8M, dijo que a veces le pide ayuda a la Malala niña porque ella era “muy fuerte y valiente”.

Malala Yyousafzai, la activista paquistaní que ganó el Premio Nobel de la Paz Archivo

La inclinación de Roccuzzo por la frase de la joven paquistaní no parece ser casual. En este sentido, en junio de 2020, la mujer de Lionel Messi había respondido a Marie Claire sobre involucrarse en la lucha feminista: “Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo. (...) Hay tantos temas en los que me gustaría involucrarme y muchas mujeres que me inspiran todos los días. Veo la educación como uno de los derechos más importantes para mí. Creo que si tuviera que elegir un caso, lo elegiría porque contribuye a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres”.

LA NACION