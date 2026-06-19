Una periodista italiana declaró su amor por la Argentina y emocionó a todos: “Vengo a ofrecer mi corazón”

La llegada de un nuevo Mundial sirve para recordar que el fútbol no es sólo lo que sucede dentro del campo, sino que está conformado por miles de historias de las personas que dan sentido al deporte. Alessia Tarquinio, periodista italiana de DAZN, leyó una emotiva declaración de amor por Argentina en la que retomó la migración italiana, la influencia de Diego Maradona y la pasión de los argentinos por la pelota. El resultado fue una manifestación poética que emocionó a todos en las redes sociales.

Su declaración de amor por el país fue muy comentada en las redes sociales (Foto: X)

“Miren, concéntrense, por favor, porque esta es una declaración de amor. ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’, canta Fito Páez. Tal vez Argentina comienza desde aquí, de un corazón ofrecido sin garantías, de un amor vivido sin prudencia”, comenzó la periodista su discurso.

Luego, se refirió a su propia experiencia como italiana. “Argentina es un lugar extraño y del otro lado del mundo; sin embargo, para nosotros los italianos nunca está realmente lejos porque en sus calles, en sus apellidos, en sus domingos alrededor de una mesa, todavía está el eco de millones de partidas, de abuelos que dejaron Nápoles o Sicilia con una maleta de cartón y una fotografía en el bolsillo".

“Tal vez es por eso que Buenos Aires sabe ser tan familiar, porque es una ciudad construida con la nostalgia, y la nostalgia en Argentina no es una herida, es una forma de amor”, agregó recordando a la migración de su país hacia Argentina hace muchos años.

Alessi se destaca en su país por sus coberturas de los partidos (Foto: @latarqui_)

A partir de ese vínculo, explicó que el fútbol es una parte fundamental de “ser argentino”. “El fútbol en Argentina no sirve para ganar, sirve para recordar quién eres. Por eso Diego Armando Maradona no pertenece solo a los argentinos, no pertenece solo a Nápoles, pertenece a todos los que al menos una vez en la vida han necesitado creer que el talento podía vencer al destino”, aseguró.

“Cada vez que Argentina juega un mundial, ese puente se llena de recuerdos. Argentina nunca sale a la cancha sola: trae consigo sus partidas, sus nostalgias, sus canciones, sus fantasmas y sus sueños. Y cada vez que resuena el himno de la albiceleste, parece escucharse la voz de quien partió hace mucho tiempo, mirando al océano y esperando una vida mejor. Una voz que llega desde lejos y que aún hoy susurra lo mismo: ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’“, concluyó Tarquinio y emocionó a todos en las redes sociales con su declaración de amor por Argentina.