Boca Juniors clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras derrotar a Nacional por penales, y uno de los grandes responsables del triunfo xeneize fue el futbolista Valentín Barco, quien participó en la jugada del primer gol del equipo argentino, se mostró activo durante todo el encuentro y anotó el tiro definitivo desde los 12 pasos.

Por eso, las cámaras se dirigieron al joven de 19 años cuando finalizó el compromiso para ser entrevistado. Allí, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, al corregir al cronista con quien conversó por confundirse en su nombre.

Rápido de reflejos, el futbolista nacido en la localidad bonaerense de 25 de mayo advirtió al periodista de su error, y le aclaró: “Valentín, me llamo. Valentín Barco”. Firme en sus posiciones, al igual que en la postura que desplegó en la noche del miércoles en el campo de juego, en sus posteriores declaraciones, Barco destacó al arquero Sergio Romero y desafiante, aseguró: “Ahora, vamos por todo”.

Aparte de su buena actuación futbolística, el defensor devenido en volante mantuvo un sonado cruce durante el partido con algunos jugadores rivales, quienes se enojaron con el “Colo” por ensayar un “no look pass” (ejecutar un pase sin mirar). Uno de ellos fue el experimentado Diego Polenta, que después del partido, lo consultaron respecto del percance, y admitió que los compañeros de Barco le dijeron que “juega así”. Sin embargo, marcó distancia: “No lo conocemos”, sentenció.

Como si persistiera el enojo por la derrota, Polenta recordó que en el estadio de Nacional tuvo otro comportamiento. “En el Parque no lo hizo. Con su gente, capaz sí”, lanzó. A la vez, se rindió ante la calidad de Valentín: señaló que “cada uno juega como quiere”, y finalizó: “Nadie le quita mérito de lo gran jugador que es”.

Por su parte, el entrenador de Boca, Jorge Almirón, también habló sobre la figura de Barco. Cuando le preguntaron si se asombró con la actuación que Barco tuvo en semejante compromiso, contestó: “Estamos todos los días con él. No me sorprende porque así juega todos los entrenamientos. Desde que lo conozco, enseguida me di cuenta de que es un chico diferente, inteligente, y después, le tocó jugar”.

Asimismo, recordó su debut en la Copa Libertadores, evocó el recorrido del joven como jugador de Boca hasta la fecha y explicó qué le genera su crecimiento. “En el primer partido de Deportivo Pereira lo ovacionaron y levantó a la gente. A partir de ahí, tuvo buenos rendimientos. Lo juega el partido. Obviamente, es chico. Le falta recorrido, le faltan partidos, lo va a ir adquiriendo. Eso se llama experiencia. De a poquito, va a ir generando eso, pero estamos muy contentos con él”.

En su camino al punto penal, Barco sorprendió con su desparpajo: con la cabeza en alto, le dio vueltas en el aire a la pelota hasta llegar a su destino; al momento de la ejecución, en tanto, optó por un tiro suave, cuyo destino no fue adivinado por el arquero Salvador Ichazo.