Este miércoles, el periodista Flavio Azzaro analizó críticamente la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores a manos de Internacional de Porto Alegre, en condición de visitante, por los octavos de final del certamen continental, y apuntó, en particular, contra un futbolista del conjunto millonario. Además, responsabilizó al entrenador del equipo, Martín Demichelis, por su inacción durante el encuentro.

River, que quedó eliminado en la instancia de penales, falló dos tiros, pero su arquero, Franco Armani, no pudo detener ninguno, a pesar de que se vio beneficiado por el disparo malogrado de Carlos da Pena. Por eso, Azzaro puso la mira en el portero de la selección argentina y lo señaló como uno de los responsables directos de la caída en Brasil.

“Armani atajó el penal que no tenía que atajar. El que los hinchas de River no querían que ataje, el que le dio un campeonato a Boca. Pero no atajó ni uno hoy. Pateó hasta el alcanzapelotas y Armani no ataja, y casi nunca acierta una punta”, arremetió Flavio, en un video reacción publicado en su canal de YouTube, donde acumula alrededor de 350 mil seguidores.

Armani quedó en el ojo de la tormenta por su actuación en los penales LA NACION/Gonzalo M. Colini

En esa línea, consideró que, “para salir campeón de la Copa, tenés que tener un arquero que alguna vez te salve” y opinó: “A Armani, muchas veces, lo han salvado los compañeros. Ustedes dirán: ‘Pero Armani también ha salvado a sus compañeros en las otras Copas. Pero un día te pasa que vas a la tanda y necesitás de tu arquero. Aún reviviendo dos o tres veces en un partido, desde los 12 pasos, una vez salvame, macho, dirán os hinchas de River”.

A la vez, admitió que “no es lo único que hay para analizar” de la eliminación de River en Porto Alegre, tras lo cual, apuntó contra el accionar de Demichelis durante el encuentro. “Con el partido 1 a 0, se notaba que estaba todo el tiempo en contacto con (Javier) Pinola y (Germán) Lux para ver qué hacía. No tuvo respuesta”, reforzó.

El responsable de la eliminación de River según Flavio Azzaro

Azzaro no fue el único analista que resaltó los desaciertos de Armani. En el mismo lugar se puso el periodista Toti Pasman, quien tras aclarar que “Franco Armani es uno de los arqueros más influyentes en la historia de River”, dijo que “sus milagros no se trasladan a las series de penales”: “Anoche, tuvo todo para ser el héroe de la serie, pero otra vez no pudo”, agregó, en una columna publicada en su sitio web personal.

Luego, Pasman añadió: “Es duro para un arquero de selección y de equipo grande vivir lo que sufrió Armani anoche: 10 penales, ninguna flor”. Asimismo, indicó que Franco “no es el único responsable” del resultado final, y se aventuró a decir que el conjunto de Núñez “perdió la mística de la era Gallardo en la Copa Libertadores”: “Salió de Argentina cuatro veces, perdió tres, incluyendo el humillante 1-5 de Fluminense, mientras que sólo pudo empatar en Lima con Sporting Cristal a duras penas”.

Por último, resaltó que al equipo millonario, en Brasil, “le faltó juego, carácter, convicción, táctica” aunque, en su opinión, “en los 180 minutos, River fue un poco más”. Sobre el DT, destacó su labor en la Liga, y dejó la puerta abierta para expedirse respecto a las futuras competencias. “Es un golpe durísimo, veremos de que madera están hechos Micho y el plantel para levantarse o no”, cerró.