Valentina Cervantes habló de su separación de Enzo Fernández y fue tajante: “Con eso me basta”

Tras algunos rumores y especulaciones, el miércoles por la noche aseguraron en LAM (América) que Enzo Fernández estaba separado de su pareja, Valentina Cervantes, madre de sus hijos Olivia (4) y Benjamín (1). La periodista Julieta Argenta se comunicó con la influencer y dijo que fue el futbolista el que “se quería separar”. A su vez, negó que existieran terceros en discordia.

En medio del revuelo, este jueves la propia Valentina Cervantes rompió el silencio a través de sus historias de Instagram con un contundente mensaje en el que se refirió al fin de su relación con el campeón del mundo, con quien estuvo en pareja durante seis años. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro”, expresó. “Pero, siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo, porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, continuó.

Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández (Foto: Instagram)

“Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, sentenció, junto al emoji de un corazón blanco y otro de dos manitos juntas.

Tras comunicarse con Cervantes el miércoles, la periodista Julieta Argenta contó en LAM que “hace 10 días” Fernández le dijo a su pareja que quería separarse: “Él la dejó. En la selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación. Recordemos que Enzo tuvo una vida - que esto no justifica nada - muy acelerada… Tienen 23 y dos hijos. Fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo… No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”, sostuvo la comunicadora en cuanto a los motivos de la separación.

Según la información que compartieron en LAM, tras la separación, Valentina Cervantes decidió instalarse en Buenos Aires con sus hijos (Foto: Instagram @valucervantes)

Paralelamente, indicó que Cervantes entendió el pedido de Fernández, aunque le aclaró que “no había ninguna crisis”. A su vez, le aseguró que no encontró nada que pudiera comprometer al padre de sus hijos. “Ahora, si de acá a cinco o seis meses él está con otra chica… Pero no fue el motivo”, deslizó la comunicadora.

Durante los últimos 10 días, la ahora expareja convivió en Inglaterra, pero, tras la separación, la influencer de 24 años decidió regresar a la provincia de Buenos Aires, donde vive su familia. La periodista comentó que el futbolista le habría pedido que se quedara cerca de él para que pudiera estar en contacto con los niños, pero ella decidió volver a la Argentina. Incluso el miércoles compartió en sus historias de Instagram imágenes que dieron cuenta de que estaba en el aeropuerto con sus dos hijos. “Se va a instalar en la casa de la abuela, y quiere estar con los suyos. Me dice que él es un papá excelente”, indicó Argenta.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzaron su relación en 2018, cuando ella estudiaba para ser profesora de inglés y él estaba en River. Plate. El 7 de mayo de 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, Olivia, y en 2022 los tres se mudaron a Portugal tras el pase del futbolista al Benfica. A fines de ese mismo año la popularidad del futbolista creció exponencialmente tras la gran actuación que tuvo durante el Mundial de Qatar, donde contó con el apoyo incondicional de su familia.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes empezaron su relación en 2018; tienen dos hijos, Olivia de 4 años y Benjamín de 1 Instagram @valucervantes

En 2023 la vida de la familia dio un giro de 180 grados cuando Fernández fichó para el Chelsea y se mudaron a Inglaterra. El 26 de octubre de ese año agrandaron la familia con la llegada de su hijo Benjamín, quien acaba de cumplir su primer año.