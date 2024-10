Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández: los motivos

Después de que este martes dijeran en Socios del espectáculo (eltrece) que Enzo Fernández y Valentina Cervantes estarían atravesando una crisis de pareja, finalmente, esta noche, la influencer no solo confirmó su separación del futbolista, sino que también brindó los motivos por los que decidieron tomar la determinación.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes en la boda de Paulo Dybala

La mamá de Olivia y Benjamín habló con la periodista Julieta Argenta, quien brindó los detalles en LAM (América TV) y negó que se tratara de terceros en discordia. “Hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación”, comenzó diciendo como panelista invitada en el ciclo de espectáculos.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández son padres de Olivia y Benjamín Bengochea Constanza (Redactora Soft News)

Y siguió: “Recordemos que Enzo tuvo una vida, que esto no justifica nada, una vida muy acelerada… Tienen 23 y dos hijos, y desde los 19 años. Fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo… No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”.

En ese sentido, ahondó en la historia de amor de la expareja. “Se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella comprende lo que le está pidiendo, pero me dice que no había ninguna crisis. Desmiente que ella le haya encontrado algo… Ahora, si de acá a cinco o seis meses él está con otra chica… Pero no fue el motivo. De hecho, me dijo que en estos 10 días estuvieron conviviendo en Inglaterra”, sostuvo.

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

La panelista contó que tras la ruptura, Valentina decidió mudarse a la provincia de Buenos Aires, donde vive el resto de su familia. “Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires… Ellos vivieron en un monoambiente, no tenían un mango cuando se conocieron”, señaló.

Pese a que Enzo Fernández le habría pedido que se quedara cerca de él para que no poder estar en contacto diario con sus hijos, Valentina Cervantes habría tomado la determinación de regresar a su país. A raíz de eso, Argenta completó: “Ella a contrarreloj, organizando todo, en ningún momento dudó y se viene a la Argentina, se va a instalar en la casa de la abuela, y quiere estar con los suyos. Me dice que él es un papá excelente”.

LA NACION