El inesperado mensaje de la mujer de Enzo Fernández en medio de la polémica por su pase al Chelsea

Vertiginosos días se vivieron esta semana entre Benfica y Chelsea por el posible traspaso de Enzo Fernández a la Premier League. A la negociación faltaban acordar detalles, pero finalmente no hubo trato de ambas partes y el mediocampista argentino jugará la próxima temporada en la liga portuguesa. En este contexto, Valentina Cervantes, su pareja hace cuatro años, compartió un inesperado mensaje en sus redes sociales.

Desde su aparición en Defensa y Justicia y su posterior consagración en River Plate, Enzo Fernández no paró de mejorar en cuanto a su rendimiento como futbolista. En la última gira previa al Mundial de Qatar 2022, sorprendió a Lionel Scaloni y fue uno de los que condujo a la selección argentina a consagrarse con la tercera estrella de su historia. Fue tal su rendimiento que en la competencia fue elegido como Mejor Jugador Joven del certamen con 21 años.

Valentina Cervantes compartió una historia luego de la fallida negociación entre Benfica y Chelsea

Al tener tanta proyección como futbolista del Benfica, la prensa europea comenzó a manejar nombres de diferentes clubes que lo querrían tener entre sus filas, pero el único club que negoció fue el Chelsea, quien ofertaba 85 millones de euros por su pase. Sin embargo, el club portugués quería venderlo por su cláusula de salida, que es de 120 millones, según indicó el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes de fútbol.

Valentina Cervantes, Enzo Fernández y su pequeña hija Olivia Instagram: @valucervantes

Las negociaciones no llegaron a buen puerto y, al parecer, el mediocampista argentino nacido en San Martín, jugará la próxima temporada en el club portugués. Valentina, con quien tienen a la pequeña Olivia, escribió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en la cual se convirtió en influencer en los últimos años.

“Hola Lisboa, volvimos a la rutina”, escribió la pareja de Enzo Fernández, quien en el video maneja su vehículo y hace el gesto de un beso hacia la cámara.

El entrenador de Enzo Fernández habló de la polémica

A toda este ida y vuelta, que no terminó en buen puerto, se agregó la voz del entrenador Roger Schmidt, quien en conferencia de prensa quiso poner paños fríos a la situación, aunque adelantó que el mediocampista tendrá sanciones por su viaje a la Argentina.

“Lo que puedo decir de Enzo es que, primero, es un muy buen chico y un fantástico jugador. Lo queremos mucho y esperamos que se quede en Benfica”, introdujo.

Roger Schmidt, DT de Benfica, habló de la situación de Enzo Fernández

“Pero, por supuesto, la situación para él no es tan fácil, jugó la Copa del Mundo, es campeón mundial, recibió ofertas y hay mucho dinero sobre la mesa. Y en esta situación, siendo un jugador joven, pensás sobre esto y te confunde un poco. Creo que es algo que todos pueden entender”, señaló.

“No tenía permiso para ir a Argentina. Se perdió los entrenamientos y eso no es aceptable. Por eso, tendrá consecuencias. No las voy a anunciar. El segundo punto es que no queremos vender a Enzo. Nadie quiere venderlo en este club. Ni el presidente ni yo”, concluyó.

Hasta el momento no hubo más reuniones entre el club inglés y el portugués para definir el futuro de la joven estrella del fútbol, aunque su club quiere mantenerlo para la actual Champions League.

