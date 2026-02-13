Video: así fue la fuerte discusión entre dos figuras de River en la derrota con Argentinos Juniors

Este jueves 12 de febrero, River perdió 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona y el resultado provocó reacciones de malestar en el campo de juego. Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero mantuvieron una charla tras el pitazo final mientras el equipo sumó su segunda caída consecutiva en el torneo Apertura, mientras que el árbitro Andrés Merlos expulsó al entrenador Marcelo Gallardo al cierre de la primera etapa del encuentro en La Paternal.

¿Qué ocurrió entre Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero?

Los futbolistas protagonizaron un intercambio de palabras apenas terminó el duelo en el barrio de La Paternal. El lateral mostró signos de enojo durante todo el compromiso y exteriorizó su malestar al concluir el tiempo reglamentario.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que el futbolista caminó hacia los vestuarios pero regresó sobre sus pasos para hablar con el capitán. Ambos cubrieron sus rostros con las manos para evitar la lectura de sus labios por parte de las cámaras.

El cruce entre Montiel y Quintero

El clima de tensión en el conjunto de Núñez aumentó tras la derrota previa por 4 a 1 ante Tigre en Victoria. El cuerpo técnico buscó recuperar la solidez defensiva de las primeras tres jornadas del certamen. En aquel inicio, el equipo venció 1-0 a Barracas Central y 2 a 0 a Gimnasia de La Plata. También empató sin goles frente a Rosario Central. La falta de resultados positivos en los últimos compromisos reactivó la preocupación por el rendimiento del plantel profesional.

El fastidio de los líderes durante el desarrollo del juego

Gonzalo Montiel evidenció una conducta volcánica desde el comienzo del partido en el estadio de Argentinos Juniors. El lateral reclamó un penal inexistente tras una jugada individual en los minutos iniciales y, más tarde, el defensor increpó a su compañero Lucas Martínez Quarta tras el gol de Hernán López Muñoz debido a un error en la salida defensiva. Esa acción individual del central originó la jugada que terminó en el único tanto del equipo local.

La conducta de Montiel en el último partido de River Manuel Cortina

Juan Fernando Quintero intentó liderar las acciones ofensivas de un equipo con poca profundidad. El volante colombiano bajó hasta su propia área para tomar contacto con la pelota y eludió a tres rivales en una maniobra individual. El capitán levantó la cabeza y buscó a Maximiliano Salas con un pase largo de 40 metros. El envío no llegó a su destino y reflejó la baja productividad del ataque millonario durante la noche. El gesto adusto de Quintero al final del encuentro confirmó el descontento de los referentes con el presente deportivo.

La expulsión de Marcelo Gallardo y el incidente con Andrés Merlos

Marcelo Gallardo tampoco mantuvo la calma en el banco de suplentes y recibió la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo. El conflicto ocurrió a los 44 minutos tras una falta de Tomás Molina sobre Montiel cerca del área técnica. El árbitro Andrés Merlos cobró la infracción pero el entrenador reaccionó con un aplauso irónico. Merlos caminó hacia el director técnico y le mostró la cartulina colorada de forma inmediata y el entrenador millonario recibió la tarjeta roja tras un aplauso irónico frente al juez del encuentro.

El gesto de Marcelo Gallardo que terminó en expulsión

El diálogo entre los protagonistas quedó registrado por los micrófonos del ambiente. “Te estoy aplaudiendo”, musitó Gallardo ante la sanción. El árbitro no aceptó el gesto y respondió con autoridad: “¡Afuera! Aplausos irónicos, no”. El técnico se retiró del campo de juego y observó los minutos finales de la etapa inicial tras una reja en la zona de vestuarios. Su expulsión impidió que brindara la conferencia de prensa habitual. Matías Biscay, su ayudante de campo, asumió la palabra frente a los medios de comunicación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.