River al borde de un ataque de nervios: Montiel, Juanfer Quintero y el propio Gallardo exteriorizaron su fastidio en La Paternal

Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo, el entrenador, fueron las caras del nerviosismo de River en La Paternal, donde el equipo millonario encadenó su segunda derrota consecutiva en el torneo. Cada uno, a su manera, exteriorizó su disgusto por el presente, y empiezan a aparecer los fantasmas de la aciaga temporada 2025.

La energía del equipo era, justamente, lo que el cuerpo técnico de River no quería que cambiara después del 1-4 ante el Matador de Victoria la semana pasada. El Muñeco insistió en volver a las primeras imágenes de la pretemporada y de los partidos iniciales de este Apertura: 1-0 a Barracas, 2-0 a Gimnasia (La Plata) y 0-0 con Rosario Central. Tres encuentros sin recibir goles. Sin embargo, en un fútbol tan vertiginoso como el argentino, capaz de tener medio torneo jugado al promediar febrero, el pasado reciente se vuelve sepia.

PICANTE LA CHARLA DE REFERENTES. Luego de la derrota 1-0 de River ante Argentinos en La Paternal, Cachete Montiel se fue RE CALIENTE del campo de juego y algo le dijo al oído a Juanfer...

Por eso, River necesitaba un cambio de cara en la casa del Bicho. Ya desde el inicio del encuentro se lo vio incómodo, fastidioso; enojado. Montiel, el mismo de la frialdad escandinava en el Mundial de Qatar, se transformó en un futbolista volcánico, que pidió un penal inexistente a sabiendas de que había desperdiciado una posibilidad inmejorable en el amanecer del partido. Más tarde se enojó con su compañero Lucas Martínez Quarta tras el gol de Hernán López Muñoz. La queja tenía que ver con el mal pase del central, en salida, del que se originó el tanto del equipo local.

“Cachete” continuó con su bronca segundos después del pitazo final de Andrés Merlos, el árbitro. Gesticuló, gritó. Hasta se encaró con Quintero, el capitán. Ambos se llevaron una mano al rostro para que nadie pudiera “traducir” lo que se decían. El campeón del mundo, que se iba al vestuario, volvió sobre sus pasos para seguir canalizando su bronca.

La bronca de Gonzalo Montiel tras la derrota de River en el Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors Manuel Cortina

Segundos antes, Quintero debió bajar hasta casi el borde del área propia para recibir la pelota y comandar el enésimo ataque infructuoso de River. Juanfer hizo lo de Juanfer: se sacó a uno, dos, tres rivales que quisieron arrebatarle la pelota, levantó la cabeza y sólo vio a Maximiliano Salas en posición ofensiva. Le tiró un pase de 40 metros que no llegó a destino. Esa jugada fue una muestra gratis de la (im)productividad millonaria en ataque. La cara de Quintero, fastidio incluido, el corolario de una noche gris.

Gallardo tampoco aportó la dosis de cordura que el equipo necesitaba. Cierto es que jugaba un partido aparte con el árbitro Merlos, pero su expulsión por un aplauso irónico no ayudó al equipo. La relación entre el entrenador y el réferi nunca fue buena y sumó un nuevo capítulo sobre el final del primer tiempo del partido entre River y Argentinos Juniors. El Bicho se imponía por 1-0 con el gol de Hernán López Muñoz. Faltaba apenas un minuto cuando Tomás Molina fue al piso y se llevó puesto a Montiel a pocos metros del corralito del entrenador millonario.

APLAUSO IRÓNICO Y ROJA: EXPULSADO GALLARDO EN RIVER



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max

Merlos, que andaba por la mitad de la cancha, cobró la falta. Gallardo aplaudió en tono irónico. Y siguió haciendo señas: “Sí, a vos te aplaudo, por la falta”, pareció decirle. El árbitro dio un par de pasos y sacó una tarjeta de su bolsillo delantero. Era roja para el entrenador millonario. “Te estoy aplaudiendo”, musitó el Muñeco. Al árbitro no le gustó nada la ironía del técnico. “¡Afuera!“, le ordenó. ”Aplausos irónicos, no", agregó el árbitro.

El DT millonario se fue silbando bajito y vio los últimos minutos de la primera parte pegado a una puerta enrejada que divide la zona de vestuarios del campo de juego. Su gesto adusto estaba en sintonía con el nivel de su equipo, que apenas tuvo dos chances de gol en aquella primera parte -una de Agustín Ruberto y otra de Montiel-. Incluso trascendió que en la zona de vestuarios el entrenador millonario habría ido a increpar al árbitro. Y que ambos debieron ser separados por allegados para evitar que todo pasara a mayores.

Expulsado, el Muñeco ni siquiera dio la conferencia de prensa. Compareció Matías Biscay, su ayudante. “Hemos generado. Pocas, pero hemos generado. No hemos convertido y creo que parte ahí la diferencia”. Además, buscó transmitir calma en medio del momento adverso: “Nosotros estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada. Creemos que vamos a salir con las ideas claras. Sabemos que el de hoy [por ayer] era un partido difícil, Argentinos juega bien”. Quintero, en cambio, fue más contundente: “Ya no podemos perder más. Es difícil. Dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros dentro del juego. No hay más palabras“. River no tiene ni rebeldía: perdió los últimos ¡diez partidos! en los que el rival convirtió el 1-0. Y lleva 12 derrotas en los 18 compromisos más recientes.