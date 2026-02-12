LA NACION
en vivo

Argentinos Juniors vs. River, en vivo

Se enfrentan en el Diego Maradona por la quinta fecha; ambos equipos buscan volver al triunfo

Juan Fernando Quintero llegando al estadio Diego Armando Maradona
Juan Fernando Quintero llegando al estadio Diego Armando MaradonaRiver

Busca cortar la racha en La Paternal

River no gana en el Diego Armando Maradona desde 2022. Desde entonces perdió en sus dos últimas visitas a Argentinos. Marcelo Gallardo, sin embargo, nunca cayó como entrenador en ese estadio: dirigió cuatro partidos, ganó tres y empató uno.

Formaciones confirmadas

Marcelo Gallardo sorprende e introduce cuatro modificaciones tras la derrota ante Tigre: la vuelta de Marcos Acuña por Matías Viña, el cambio obligado de Fausto Vera por Giuliano Galoppo, y sorprende con la salida de Facundo Colidio y Maximiliano Salas para darle la oportunidad a Agustín Ruberto en ataque.

El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero (c) y Agustín Ruberto.

Sin descanso

El partido se juega este jueves por los compromisos internacionales de ambos. River debutará el martes en la Copa Argentina ante Bolívar, mientras que Argentinos Juniors visitará el miércoles a Barcelona de Ecuador por la segunda ronda de la fase previa de la Copa Libertadores.

¿Cómo llegan ambos equipos?

River suma siete puntos, viene de perder 4 a 1 ante Tigre en el Monumental y busca volver al triunfo para dejar atrás el duro golpe. Argentinos, con cinco unidades, también quiere regresar a la victoria, luego de perder con Racing en el Cilindro y acumular tres encuentros sin sumar de a tres.

Bienvenidos al vivo del partido de AAJJ vs. River en la Paternal

Desde las 21.15, Argentinos Juniors recibe a River en el Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido será dirigido por Andrés Merlos y transmitido por TNT Sports, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.

Por Augusto Sanz
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El comentario despectivo de Dembélé sobre un rival argentino durante el clásico de Francia
    1

    El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”

  2. De Gallardo a Nico Diez: el contrapunto Passarella-Pekerman y la historia del Sub 20 que no fue
    2

    Argentinos y River buscan salir de su crisis existencial, con el recuerdo de la magia (y los tormentos) de otros tiempos

  3. Messi grabó un video para anunciar que se lesionó e Inter Miami reprogramó el último amistoso de la gira
    3

    Messi se lesionó e Inter Miami reprogramó el último amistoso, en Puerto Rico

  4. En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026
    4

    En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy