Argentinos Juniors vs. River, en vivo

Marcelo Gallardo sorprende e introduce cuatro modificaciones tras la derrota ante Tigre: la vuelta de Marcos Acuña por Matías Viña, el cambio obligado de Fausto Vera por Giuliano Galoppo, y sorprende con la salida de Facundo Colidio y Maximiliano Salas para darle la oportunidad a Agustín Ruberto en ataque.

El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero (c) y Agustín Ruberto.

