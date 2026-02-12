Argentinos Juniors vs. River, en vivo
Se enfrentan en el Diego Maradona por la quinta fecha; ambos equipos buscan volver al triunfo
Busca cortar la racha en La Paternal
River no gana en el Diego Armando Maradona desde 2022. Desde entonces perdió en sus dos últimas visitas a Argentinos. Marcelo Gallardo, sin embargo, nunca cayó como entrenador en ese estadio: dirigió cuatro partidos, ganó tres y empató uno.
Formaciones confirmadas
Marcelo Gallardo sorprende e introduce cuatro modificaciones tras la derrota ante Tigre: la vuelta de Marcos Acuña por Matías Viña, el cambio obligado de Fausto Vera por Giuliano Galoppo, y sorprende con la salida de Facundo Colidio y Maximiliano Salas para darle la oportunidad a Agustín Ruberto en ataque.
El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero (c) y Agustín Ruberto.
📋✔️ Los 11 de River para visitar a Argentinos por la fecha 5 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026.#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/fed5izAS0X— River Plate (@RiverPlate) February 12, 2026
Nicolás Diez mantiene una base titular en la antesala de su compromiso por Copa Libertadores. Enzo Pérez estará en el banco de suplentes.
El 11 de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Alan Lescano (c), Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz y Tomás Molina.
#AAAJ ✅ ASÍ FORMA LA PATERNAL ESTA NOCHE. pic.twitter.com/83yolVomJF— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) February 12, 2026
Sin descanso
El partido se juega este jueves por los compromisos internacionales de ambos. River debutará el martes en la Copa Argentina ante Bolívar, mientras que Argentinos Juniors visitará el miércoles a Barcelona de Ecuador por la segunda ronda de la fase previa de la Copa Libertadores.
¿Cómo llegan ambos equipos?
River suma siete puntos, viene de perder 4 a 1 ante Tigre en el Monumental y busca volver al triunfo para dejar atrás el duro golpe. Argentinos, con cinco unidades, también quiere regresar a la victoria, luego de perder con Racing en el Cilindro y acumular tres encuentros sin sumar de a tres.
Bienvenidos al vivo del partido de AAJJ vs. River en la Paternal
Desde las 21.15, Argentinos Juniors recibe a River en el Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido será dirigido por Andrés Merlos y transmitido por TNT Sports, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.
Seguí leyendo
"Es la evolución tecnológica". Los drones olímpicos están causando polémica: ¿son un peligro para la seguridad de los atletas?
"Falta material". Alerta para los clubes argentinos: en un 2025 récord a nivel mundial perdieron mercado y vendieron menos jugadores
El ferrocarril de Boca. Pasa a centímetros de la Bombonera y enloquece a los turistas: la historia del tren de cargas más rentable
- 1
El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”
- 2
Argentinos y River buscan salir de su crisis existencial, con el recuerdo de la magia (y los tormentos) de otros tiempos
- 3
Messi se lesionó e Inter Miami reprogramó el último amistoso, en Puerto Rico
- 4
En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy