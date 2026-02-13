Video: el gesto de Marcelo Gallardo al árbitro que terminó en expulsión, en el partido entre River y Argentinos Juniors

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, abandonó el césped del estadio Diego Armando Maradona tras recibir la tarjeta roja. El árbitro Andrés Merlos aplicó la pena máxima al entrenador sobre el cierre de la primera parte del encuentro, tras una reacción irónica ante una falta sancionada en el sector derecho del campo.

El gesto de Marcelo Gallardo al árbitro que terminó en expulsión

El conflicto comenzó en el minuto final del primer tiempo, cuando el futbolista Tomás Molina disputó una pelota y derribó a Gonzalo Montiel a pocos metros del banco de suplentes visitante. Andrés Merlos cobró la infracción desde el círculo central del terreno y Gallardo reaccionó con un aplauso cargado de sarcasmo ante la mirada del árbitro principal. El técnico acompañó su actitud con gestos hacia la posición del colegiado: por ese motivo, se fue expulsado. El marcador favorecía al dueño de casa por 1-0 con un gol de Hernán López Muñoz.

El árbitro caminó hacia el corralito del entrenador y sacó la tarjeta roja de su bolsillo delantero. La situación reflejó el clima de tensión en el banco de la visita. El equipo de Núñez mostró un rendimiento bajo y solo generó dos situaciones de peligro. Agustín Ruberto y Gonzalo Montiel tuvieron las únicas opciones claras frente al arco rival al inicio del duelo. El malestar de Gallardo creció por el nivel de sus dirigidos en el estadio de Argentinos Juniors.

Las cámaras de televisión captaron el diálogo entre los protagonistas del incidente. “Sí, a vos te aplaudo, por la falta”, expresó el Muñeco ante el avance del juez. Merlos no aceptó la ironía del conductor táctico y ordenó su retiro del campo. “¡Afuera!“, exclamó el árbitro con firmeza. El colegiado justificó su determinación en el mismo instante del cruce. ”Aplausos irónicos, no", sentenció el encargado de impartir justicia. Gallardo intentó una breve defensa antes de retirarse. “Te estoy aplaudiendo”, musitó el entrenador mientras abandonaba la zona técnica.

Marcelo Gallardo fue expulsado del partido River-Argentinos Juniors Manuel Cortina

El director técnico de la visita caminó hacia los vestuarios pero se ubicó detrás de una puerta enrejada. El Muñeco observó los minutos finales de la etapa inicial desde ese lugar con un gesto de preocupación. Minutos antes de la expulsión, el técnico ya protestó ante el cuarto árbitro por diversas acciones y reclamó tarjetas amarillas para los jugadores locales. También cuestionó tiros de esquina que los asistentes no otorgaron a su equipo.

Antecedentes de una relación conflictiva con Andrés Merlos

El vínculo entre el técnico y el réferi nunca tuvo buenos términos en los últimos años. El primer gran cruce público ocurrió el 13 de julio de 2022 en la provincia de San Luis. En aquella jornada, el conjunto millonario derrotó a Barracas Central por tres a cero en la Copa Argentina. A pesar de la victoria, el Muñeco criticó el desempeño arbitral en la conferencia de prensa posterior. “El equipo hizo un buen partido pese a Merlos. Hay que estar a la altura, también”, afirmó el entrenador en esa oportunidad.

Andrés Merlos expulsó a Marcelo Gallardo tras un reclamo con aplausos irónicos en el estadio de La Paternal JORGE BERNAL� - AFP�

El técnico de River profundizó sus críticas en aquel descargo oficial. “Creo que no se vio un árbitro sólido, pero el equipo sí lo estuvo”, agregó Gallardo ante los periodistas. El segundo episodio de relevancia tuvo lugar en Córdoba durante el presente año 2024. El equipo de la banda roja venció a su rival por tres a dos en un duelo de la Liga Profesional. Merlos acudió al sistema VAR para revisar la posición de Pablo Solari en uno de los goles y Gallardo utilizó el sarcasmo para referirse a la demora en la decisión técnica. “Hay una investigación detrás del gol”, manifestó el técnico sobre la jugada. En esa ocasión, el árbitro no aplicó sanciones disciplinarias.

Los registros numéricos favorecen al entrenador millonario cuando Merlos dirige sus partidos. El árbitro supervisó al plantel de Núñez en 16 ocasiones antes del inicio del duelo contra Argentinos Juniors. El equipo de Gallardo obtuvo 11 triunfos en ese historial, con un saldo de tres empates y solo dos caídas. La efectividad en los resultados no calmó la tensión personal entre el técnico y el juez.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.