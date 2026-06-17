Video: el saludo de Messi al Kun Agüero durante la entrada en calor

La previa de la selección argentina ante Argelia tuvo varios momentos especiales, como el instante donde Lionel Messi se acercó hasta Sergio Agüero para saludarlo en vivo. Esta situación generó mucha emoción en redes sociales, ya que el “Kun” fue siempre el compañero de habitación del capitán de “La Scaloneta”, quien, tras el retiro de su amigo, en el Mundial 2022 y 2026 decidió estar solo.

Antes del comienzo del partido, mientras el Kun estaba en plena transmisión en directo por ESPN, donde iba a comenzar una reacción junto a Sebastián “Pollo” Vignolo, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, Messi lo vio y no dudó en acercarse. Así, se pudo observar que el rosarino le dio un beso y dejó una sonrisa grabada en el rostro del exfutbolista de la selección argentina.

A Messi y el Kun los une una amistad de muchos años Instagram / @kunaguero

Durante el Mundial de Qatar 2022, el Kun Agüero y Messi compartieron dos momentos muy emotivos. El primero de ellos fue la transmisión en directo en el canal del exfutbolista, donde también participaron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro “Papu” Gómez. Luego, una vez Argentina fue campeón, el ex Manchester City bajó al campo de juego y llevó en andas al rosarino, otra imagen que recorrió el mundo.

El Kun Agüero, ya retirado, no dudó en llevar en sus hombros a Messi junto a la Copa del Mundo Twitter / @aguerosergio

Messi también saludó a Maxi Rodríguez

Además de su excompañero de concentración, Messi también observó la presencia de Maximiliano “la Fiera” Rodríguez, otro jugador muy importante en la carrera del futbolista. En este caso, también le dio un beso y un abrazo, además de recibir una ovación total del público presente en esa parte de la tribuna.

🇦🇷👋 El saludo de Leo con el Kun Agüero, Maxi Rodríguez y con la gente. pic.twitter.com/VSi9lQgCy1 — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Entre algunos momentos destacados del ex Newell’s Old Boys, están el gol a México en Alemania 2006 y el penal definitorio para clasificar a la final de Brasil 2014. Por todo esto, además de la idolatría por ser un jugador importantísimo para la Lepra, siempre tuvieron una buena relación que superó el paso de los años.