Video: Gonzalo Montiel no saludó en el cambio a Lionel Scaloni y encendió la polémica

Gonzalo Montiel, quien arrancó de titular en la formación de la selección argentina contra España, se retiró del campo de juego sin saludar a Lionel Scaloni. El video de la transmisión oficial registra el instante exacto cuando el jugador de River saluda al masajista y no le estrecha la mano al entrenador al dejar su lugar por Nahuel Molina.

Montiel disputó todo el primer tiempo y unos minutos del complemento hasta ser sustituido por Molina. Sin evidenciar ningún tipo de lesión, Cachete, como lo apodan, observó el cartel electrónico con su número y se retiró del terreno de juego sin comprender la modificación. A raíz de ello, tomó la determinación de esquivar el saludo del director técnico, quien continuó concentrado en el partido y no le recriminó la actitud a su dirigido.

Gonzalo Montiel redondeó una actuación regular en la final contra España BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El lateral derecho, campeón de la Copa América, Finalissima y autor del penal decisivo contra Francia en el Mundial 2022, culminó una participación regular en la actual Copa del Mundo. Con algunos problemas físicos que condicionaron su rendimiento, Montiel alternó la titularidad con Molina, otro de los puntos bajos de la selección en la final de este domingo y en gran parte de los partidos del certamen.

El video del desplante de Montiel recorrió las redes sociales y dividió las aguas entre los usuarios, quienes le reprocharon al futbolista su actitud de evitar cualquier tipo de saludo con el entrenador como suele ocurrir cada vez que un deportista abandona el campo de juego.

Gol de España vs Argentina

La selección argentina, con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, aguantó la posesión y los embates de España hasta forzar el tiempo suplementario. En el segundo tiempo del alargue, el delantero Ferrán Torres capturó un rebote en el área y lo transformó en gol con una volea implacable.

Tras el 1-0, España apenas pasó un sobresalto en el final del encuentro cuando Giuliano Simeone tuvo en sus pies el empate, pero su remate se fue por encima del travesaño.