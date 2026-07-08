VIDEO: un grupo de amigos miró los últimos minutos de Argentina-Egipto leyendo una biblia

La selección argentina le ganó a Egipto por 3 a 2 en un partido para el recuerdo y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza. Pero antes de esa victoria, el dramatismo dijo presente en millones de hogares argentinos, donde no faltaron las cábalas y ritos para intentar ayudar al seleccionado nacional.

Un ejemplo de esto fue un video protagonizado por un grupo de amigos que se viralizó en redes sociales en las últimas horas. En la grabación puede verse cómo tres jóvenes apostados frente a un televisor seguían el partido que en ese momento estaba 2-2. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la curiosa cábala que utilizaron para darle fuerza para a la selección: leían en voz alta la Biblia.

El joven leyó la Biblia hasta segundos antes del gol de Enzo Fernández

En las imágenes se ve a los tres amigos sentados en un sillón mientras uno de ellos, sostiene en sus manos el texto Sagrado. “¡Seguí leyendo!“, le gritan los amigos. El joven continúa con su narración y quita la mirada del televisor para concentrarse en el libro.

“Cada cual traía sus regalos, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos...”, recita el joven cuando Enzo Fernández convierte el tercer gol argentino tras un preciso centro de Lautaro Martínez.

Ya con el partido 3-2 la grabación se desvirtúa y el joven encargado de registrar las imágenes sale corriendo por el interior de la casa, registrando cómo se vivió el festejo de la selección en cada ambiente de la misma.

El texto en cuestión leído por el joven corresponde al versículo Reyes 10:25 de la Biblia, en donde se describe la riqueza y el prestigio del rey Salomón. El fragmento hace alusión a que dignatarios y visitantes extranjeros le llevaban regalos continuos y tributos, incluyendo objetos de oro y plata, ropa fina, armas, especias aromáticas, caballos y mulas, año tras año.

Qué dijo Messi tras la clasificación

Si de proezas bíblicas en el campo de juego se trata, un erudito en la materia es Lionel Messi. El capitán albiceleste habló tras la agónica victoria de la selección argentina por 3-2 frente a Egipto, un resultado que le permitió al equipo de Lionel Scaloni avanzar a los cuartos de final del Mundial. El 10 destacó la reacción del equipo luego de estar dos goles abajo, valoró el carácter y también hizo una autocrítica por el penal errado.

“La verdad que felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Con el 2 a 0 fue muy emocionante poder darlo vuelta otra vez. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, peleando”, afirmó el rosarino apenas terminado el encuentro.

🗣️ "ES UNA LOCURA LO QUE HIZO ESTE GRUPO HOY"



🎙️ Lionel Messi, tras el triunfo de Argentina ante Egipto en octavos. pic.twitter.com/Fwcr9rGRJG — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Messi remarcó que la remontada fue una muestra del espíritu competitivo del plantel. “Fue un alivio para todos cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0. Este grupo no baja los brazos nunca. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía nos quedaba tiempo; lo pudimos dar vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo el grupo hoy. Muy feliz y contento de que la gente pueda seguir disfrutando de lo que hacemos”, señaló.

El capitán también reconoció el sufrimiento que implicó el encuentro y celebró haber podido salir adelante en una instancia decisiva. “Terminar de esta manera, este sufrimiento una vez más. Felices porque terminó bien, porque seguimos y sacamos una brava adelante”, resumió.