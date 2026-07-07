LA NACION

Diego Leuco habló sobre del gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez y fue tajante

El conductor de La Peña de Morfi (Tefele), se refirió a las críticas que recibió la periodista en redes y destacó el apoyo que recibió del capitán argentino en la zona mixta después del partido con Cabo Verde

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Diego Leuco defendió a su ex Sofi Martínez tras las críticas que recibió la periodista
Diego Leuco defendió a su ex Sofi Martínez tras las críticas que recibió la periodista

Luego de las críticas que recibió Sofi Martínez en redes sociales, fue su expareja, Diego Leuco, quién salió a apoyar públicamente a la periodista y resaltó el gesto que tuvo Lionel Messi en la zona mixta luego del partido con Cabo Verde. El capitán argentino echó por tierra una presunta “prohibición” impulsada por su esposa, Antonela Roccuzzo, por lo que el conductor y los demás integrantes de La Peña de Morfi (Telefe) salieron a bancar a Sofi Martínez.

En la entrevista posterior al partido de la selección argentina Messi dejó en claro que está todo bien con Martínez. “Si te miro, es porque te miro, si te saludo, es porque te saludo”, dijo entre risas el número 10 y desactivó todos los rumores y especulaciones que hubo en los días previos.

Leuco, que estuvo en pareja dos años con la periodista, trajo el tema en su programa. “Che, el gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron”, lanzó el conductor y desterró todas las críticas que habían recaído sobre su expareja.

Carina Zampini, también conductora del ciclo, defendió el trabajo de la cronista: “No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa”, destacó.

Desde el móvil en Estados Unidos, otros integrantes del programa salieron a bancar a Sofi. “Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos en cada situación como nadie”, señaló Claudio “Turco” Husaín, que fue compañero de la periodista en Masterchef Celebrity.

Sofi está realizando la cobertura del Mundial en Estados Unidos (Foto: @sofimmartinez)
Sofi está realizando la cobertura del Mundial en Estados Unidos (Foto: @sofimmartinez)

Pepe Chatruc salió en defensa de la periodista con una anécdota personal. “Yo estudié periodismo deportivo con Sofi y le dije: ‘A mí no me saluda Messi’ y se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular”, aseguró.

Por último, el relator Pablo Giralt valoró que el gesto del capitán argentino tiene que ver con su gran presente. “Messi está disfrutando este Mundial, escucha y se detiene con todos. Se lo ve en un momento de plenitud absoluta”, concluyó.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Las tapas de los diarios de Brasil tras la eliminación del equipo de Ancelotti en el Mundial 2026
    1

    Las tapas de los diarios de Brasil tras la eliminación del equipo de Ancelotti en el Mundial 2026

  2. Un punto de inflexión: las claves del plan de Scaloni para enfrentar a Egipto y seguir en el Mundial
    2

    Argentina busca volver a ser Argentina: las claves del plan de Scaloni para enfrentar a Egipto

  3. Se conoció cuál es la lesión de Henderson y su futuro en el Mundial 2026
    3

    Se conoció cuál es la lesión de Henderson: el jugador inglés se pierde el resto del Mundial 2026 y será operado

  4. Partidos de Egipto en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina
    4

    Partidos de Egipto en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina