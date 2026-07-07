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Diego Leuco habló sobre del gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez y fue tajante
El conductor de La Peña de Morfi (Tefele), se refirió a las críticas que recibió la periodista en redes y destacó el apoyo que recibió del capitán argentino en la zona mixta después del partido con Cabo Verde
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Luego de las críticas que recibió Sofi Martínez en redes sociales, fue su expareja, Diego Leuco, quién salió a apoyar públicamente a la periodista y resaltó el gesto que tuvo Lionel Messi en la zona mixta luego del partido con Cabo Verde. El capitán argentino echó por tierra una presunta “prohibición” impulsada por su esposa, Antonela Roccuzzo, por lo que el conductor y los demás integrantes de La Peña de Morfi (Telefe) salieron a bancar a Sofi Martínez.
En la entrevista posterior al partido de la selección argentina Messi dejó en claro que está todo bien con Martínez. “Si te miro, es porque te miro, si te saludo, es porque te saludo”, dijo entre risas el número 10 y desactivó todos los rumores y especulaciones que hubo en los días previos.
🤭🐐 Del divertido saludo a @SofiMMartinez a una frase que resumió el partido: “Sufrimos más de la cuenta” #MundialXTelefe pic.twitter.com/b6qmb9YWwo— telefe (@telefe) July 4, 2026
Leuco, que estuvo en pareja dos años con la periodista, trajo el tema en su programa. “Che, el gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron”, lanzó el conductor y desterró todas las críticas que habían recaído sobre su expareja.
Carina Zampini, también conductora del ciclo, defendió el trabajo de la cronista: “No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa”, destacó.
Desde el móvil en Estados Unidos, otros integrantes del programa salieron a bancar a Sofi. “Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos en cada situación como nadie”, señaló Claudio “Turco” Husaín, que fue compañero de la periodista en Masterchef Celebrity.
Pepe Chatruc salió en defensa de la periodista con una anécdota personal. “Yo estudié periodismo deportivo con Sofi y le dije: ‘A mí no me saluda Messi’ y se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular”, aseguró.
Por último, el relator Pablo Giralt valoró que el gesto del capitán argentino tiene que ver con su gran presente. “Messi está disfrutando este Mundial, escucha y se detiene con todos. Se lo ve en un momento de plenitud absoluta”, concluyó.
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