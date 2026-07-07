El plantel de Egipto apuntó contra el árbitro tras la derrota: “El Mundial está amañado”

Tras la derrota 3-2 ante la selección argentina, el jugador egipcio Mostafa Ziko criticó el arbitraje del partido y denunció que la Copa del Mundo está “amañada”.

“Quiero felicitar a la Argentina porque va a ganar la Copa del Mundo, el torneo está amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, fue el culpable de la derrota, afirmó según el diario egipcio Ahram.

Y añadió: “La Copa está dirigida hacia Argentina”.

El delantero, autor del segundo gol africano, se refirió en ese sentido a la actuación arbitral, que poco antes del 2-0 de Egipto, anuló mediante intervención del VAR un tanto a Egipto por una falta a Lisandro Martínez en el inicio del contraataque.

La dura acusación de un jugador egipcio tras la eliminación

“Hemos hecho un partido enorme frente al campeón del mundo. No sé qué ha pasado en la segunda parte. Ha habido cosas extrañas que todo el mundo ha visto. Ha sido tan claro como el sol en pleno día”, dijo tras el partido.

Y en el cierre de la entrevista lamentó la derrota: “Desde el principio, entramos en la cancha sin miedo a nada. Todo el mundo ha visto que queríamos ganar. Estoy orgulloso de cada jugador egipcio en este torneo. Lo sentimos y presento mis disculpas al pueblo egipcio”.

En sintonía, el portero Mostafa Shoubir, que le atajó el penal a Messi en el primer tiempo, expresó su dolor por la épica remontada argentina.

“Teníamos muy cerca la victoria. Son los pequeños detalles los que hacen la diferencia en los grandes partidos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hasta el último momento. Esto es un deporte colectivo y estamos muy tristes, porque teníamos al partido en nuestras manos”.

El entrenador de Egipto manifestó su dolor por la derrota ante Argentina

Por su parte, el DT de la selección egipcia, Hossam Hassan, también criticó el arbitraje. El entrenador alegó que hubo decisiones clave que perjudicaron a su equipo, como el gol anulado a instancias del VAR y un supuesto penal previo al tanto de la victoria de Enzo Fernández para Argentina.

“Éramos el mejor equipo e impusimos nuestra estrategia a nuestros rivales. No fue justo. No sé por qué anularon nuestro gol. Hubo esa jugada dentro del área en la que sujetan a Hamdi. No sé... Quizás tenga que ver con cuestiones de marketing. Tal vez quieran que el campeón del último Mundial siga en carrera. Tal vez quieran que Messi siga en el torneo. en el torneo el mayor tiempo posible”, declaró en diálogo con beIN Sports.

Y agregó: “Soy una persona a la que no le gusta perder y, cuando la derrota llega de una manera que considero injusta como hoy, solo puedo decir al pueblo que no se entristezcan”.

El defensor Cristian Romero #13, de Argentina, disputa la pelota con el arquero Mostafa Shoubir #23, de Egipto, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Hassan fue más allá del partido contra Argentina y apuntó directamente contra la FIFA: “Solo pido que haya juego limpio. La FIFA habla de fair play, pero creo que fuimos perjudicados. En el primer encuentro, contra Bélgica, no nos cobraron un penal, y hoy volvió a ocurrir algo parecido. Fueron errores muy graves y determinantes”.