Este viernes, la selección argentina de vóleibol masculino afrontó su quinto partido en el Preolímpico de China rumbo a París 2024. Luego de haber cosechado tres victorias y una derrota, cayó por 3 a 1 ante el N°1 del ranking internacional, Polonia, con parciales de 25-23, 23-25, 28-26 y 25-20. De esta manera, se complicó el panorama con respecto a la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos, ya que ahora se ubica en el cuarto lugar del torneo que se está disputando en la ciudad china de Xi’an a falta de dos partidos (paralelamente se juegan dos Preolímpicos más en Brasil y Japón, y cada uno de ellos otorga dos cupos a París 2024).

El equipo dirigido por Marcelo Méndez, 6° en el ranking internacional, comparte la zona C junto a Polonia (1°), Países Bajos (10°), Canadá (13°), México (21°), Bélgica (22°), China (29°) y Bulgaria (31°). Luego de los cinco primeros partidos, volverá a presentarse este sábado a las 8.30 (horario argentino) frente al combinado local. Hasta el momento, el rival de turno en la sexta jornada cosecha una victoria (3 a 0 vs. México) y cuatro caídas (3 a 0 vs. Bulgaria y Canadá, 3 a 1 vs. Bélgica y 3 a 2 vs. Países Bajos).

Tras el enfrentamiento ante China, los argentinos cerrarán su participación en el campeonato el domingo 8, a las 2, contra el equipo neerlandés.

La Selección🇦🇷 no pudo con Polonia en la quinta presentación en el Preolímpico



✔️ Fue triunfo polaco🇵🇱 por 3-1 (23-25; 25-23; 26-28; 20-25)



✔️ Este sábado se medirá ante China🇨🇳 desde las 8:30 am



— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) October 6, 2023

Tabla de posiciones del Preolímpico, grupo por grupo

Grupo A

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Preolímpico de vóleibol masculino, tras la fecha 5 Volleyball World

Grupo B

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Preolímpico de vóleibol masculino, tras la fecha 5 Volleyball World

Grupo C

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C del Preolímpico de vóleibol masculino, tras la fecha 5 Volleyball World

Fixture y resultados de la Argentina en el Preolímpico

3-0 vs. México.

1-3 vs. Canadá.

3-0 vs. Bulgaria.

3-2 vs. Bélgica.

1-3 vs. Polonia.

Sábado 7/10 - 8.30 - vs. China.

Domingo 8/10 - 2.00 - vs. Países Bajos.

El plantel argentino, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia del Covid-19) y vigente campeón sudamericano por segunda vez en la historia (derrotó a Brasil como visitante), viajó al continente asiático con los siguientes jugadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Luciano Vicentín, Facundo Conte, Luciano Palonsky, Manuel Armoa Morel, Jan Martínez Franchi y Santiago Danani.

El año que viene en París habrá 12 selecciones masculinas y 12 femeninas en vóleibol. Al término del Preolímpico quedarán definidos los primeros siete cupos (los dos clasificados de cada una de las tres zonas y Francia que, por su condición de anfitrión, tiene un boleto asegurado). Las cinco plazas restantes se decidirán según los rankings de la Federación Internacional (FIVB) en junio de 2024, al concluir la etapa regular de la Volleyball Nations League (VNL).