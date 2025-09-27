Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Este sábado se disputaron las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Italia y Bulgaria. El partido definitivo se disputa este domingo a las 7.30 (horario argentino) en el estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

El primer seleccionado en meterse a la definición fue el búlgaro, que dejó en el camino a República Checa en el encuentro de revelaciones. El resultado final fue 3 a 1, con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22. Ya estuvo varias veces entre los mejores del mundo, pero perdió esa condición de “potencia” hace varios años, por lo que sueña con hacer historia. Fue subcampeón en 1970, cuando fue anfitrión de la Copa del Mundo, en la que su mejor participación. Luego se quedó con la medalla de bronce cuatro veces: en Checoslovaquia 1949, URSS 1952, Francia 1986 y Japón 2006.

La alegría inconmensurable de los jugadores de Bulgaria tras meterse en la final del Mundial Volleyball World

Después llegó el turno del conjunto italiano, que repitió lo hecho en la final del último Mundial y volvió a vencer a Polonia, esta vez con un contundente 3 a 0 (25-21, 25-22 y 25-23), para mantener viva la ilusión de defender su condición de campeón. Con cuatro títulos conseguidos en 1990, 1994, 1998 y 2022, es el segundo máximo ganador de la historia de los Mundiales de vóleibol masculinos, solo por detrás de la extinta Unión Soviética, que tiene seis.

El camino de Bulgaria hacia la final

Fecha 1 del Grupo E : 3 a 0 vs. Alemania (40-38, 25-22 y 25-20).

: 3 a 0 vs. Alemania (40-38, 25-22 y 25-20). Fecha 2 del Grupo E : 3 a 2 vs. Eslovenia (25-19, 25-14, 18-25, 23-25 y 15-13).

: 3 a 2 vs. Eslovenia (25-19, 25-14, 18-25, 23-25 y 15-13). Fecha 3 del Grupo E : 3 a 0 vs. Chile (25-17, 25-12 y 25-12).

: 3 a 0 vs. Chile (25-17, 25-12 y 25-12). Octavos de final : 3 a 0 vs. Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).

: 3 a 0 vs. Portugal (25-19, 25-23 y 25-13). Cuartos de final : 3 a 2 vs. Estados Unidos (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13).

: 3 a 2 vs. Estados Unidos (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13). Semifinal: 3 a 1 vs. República Checa (25-20, 23-25, 25-21 y 25-22).

El camino de Italia hacia la final

Fecha 1 del Grupo F : 3 a 0 vs. Argelia (25-13, 25-22 y 25-17).

: 3 a 0 vs. Argelia (25-13, 25-22 y 25-17). Fecha 2 del Grupo F : Derrota 3 a 2 vs. Bélgica (23-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 13-15).

: Derrota 3 a 2 vs. Bélgica (23-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 13-15). Fecha 3 del Grupo F : 3 a 0 vs. Ucrania (25-21, 25-22 y 25-18).

: 3 a 0 vs. Ucrania (25-21, 25-22 y 25-18). Octavos de final : 3 a 0 vs. Argentina (25-23, 25-20 y 25-22).

: 3 a 0 vs. Argentina (25-23, 25-20 y 25-22). Cuartos de final : 3 a 0 vs. Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18).

: 3 a 0 vs. Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18). Semifinal: 3 a 0 vs. Polonia (25-21, 25-22 y 25-23).

Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino