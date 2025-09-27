Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Italia, campeón del mundo en ejercicio, y Bulgaria, la revelación, superaron sus compromisos de semifinales y se enfrentarán en la definición
Este sábado se disputaron las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Italia y Bulgaria. El partido definitivo se disputa este domingo a las 7.30 (horario argentino) en el estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.
El primer seleccionado en meterse a la definición fue el búlgaro, que dejó en el camino a República Checa en el encuentro de revelaciones. El resultado final fue 3 a 1, con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22. Ya estuvo varias veces entre los mejores del mundo, pero perdió esa condición de “potencia” hace varios años, por lo que sueña con hacer historia. Fue subcampeón en 1970, cuando fue anfitrión de la Copa del Mundo, en la que su mejor participación. Luego se quedó con la medalla de bronce cuatro veces: en Checoslovaquia 1949, URSS 1952, Francia 1986 y Japón 2006.
Después llegó el turno del conjunto italiano, que repitió lo hecho en la final del último Mundial y volvió a vencer a Polonia, esta vez con un contundente 3 a 0 (25-21, 25-22 y 25-23), para mantener viva la ilusión de defender su condición de campeón. Con cuatro títulos conseguidos en 1990, 1994, 1998 y 2022, es el segundo máximo ganador de la historia de los Mundiales de vóleibol masculinos, solo por detrás de la extinta Unión Soviética, que tiene seis.
El camino de Bulgaria hacia la final
- Fecha 1 del Grupo E: 3 a 0 vs. Alemania (40-38, 25-22 y 25-20).
- Fecha 2 del Grupo E: 3 a 2 vs. Eslovenia (25-19, 25-14, 18-25, 23-25 y 15-13).
- Fecha 3 del Grupo E: 3 a 0 vs. Chile (25-17, 25-12 y 25-12).
- Octavos de final: 3 a 0 vs. Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).
- Cuartos de final: 3 a 2 vs. Estados Unidos (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13).
- Semifinal: 3 a 1 vs. República Checa (25-20, 23-25, 25-21 y 25-22).
El camino de Italia hacia la final
- Fecha 1 del Grupo F: 3 a 0 vs. Argelia (25-13, 25-22 y 25-17).
- Fecha 2 del Grupo F: Derrota 3 a 2 vs. Bélgica (23-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 13-15).
- Fecha 3 del Grupo F: 3 a 0 vs. Ucrania (25-21, 25-22 y 25-18).
- Octavos de final: 3 a 0 vs. Argentina (25-23, 25-20 y 25-22).
- Cuartos de final: 3 a 0 vs. Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18).
- Semifinal: 3 a 0 vs. Polonia (25-21, 25-22 y 25-23).
Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino
- Checoslovaquia 1949: Unión Soviética.
- URSS 1952: Unión Soviética.
- Francia 1956: Checoslovaquia.
- Brasil 1960: Unión Soviética.
- URSS 1962: Unión Soviética.
- Checoslovaquia 1966: Checoslovaquia.
- Bulgaria 1970: Alemania (República Democrática Alemana).
- México 1974: Polonia.
- Italia 1978: Unión Soviética.
- Argentina 1982: Unión Soviética.
- Francia 1986: Estados Unidos.
- Brasil 1990: Italia.
- Grecia 1994: Italia.
- Japón 1998: Italia.
- Argentina 2002: Brasil.
- Japón 2006: Brasil.
- Italia 2010: Brasil.
- Polonia 2014: Polonia.
- Italia - Bulgaria 2018: Polonia.
- Polonia - Eslovenia 2022: Italia.
