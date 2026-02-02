El fixture de la selección argentina en la Volleyball Nations League 2026

La World Volleyball anunció el calendario de la Nations League 2026 y la selección argentina conoció donde jugará los tres weekends de la primera etapa y los posibles rivales a los que enfrentará en el campeonato más importante que afrontará en el año posterior al Mundial.

El combinado nacional iniciará su participación en la primera jornada en la sede de Brasilia, en Brasil. Entre el 10 y 14 de junio compartirá el torneo con el local, Serbia, Bélgica, Bulgaria e Irán. En el siguiente weekend, del 24 a 28 de junio en Gliwice, Polonia; se subirá al escenario con el anfitrión, Bélgica nuevamente, Alemania, Turquía y China. Por último, entre el 15 y 19 de julio estará en la sede de Kansai, Japón; junto al dueño de casa, Italia, Canadá, Cuba y el combinado belga.

La mejor actuación de la selección argentina fue el quinto puesto en 2019 Volleyball World

En cada uno de los weekends jugará contra cuatro de los cinco posibles rivales. Más allá de que Bélgica se repite en las tres sedes, solo la enfrentará en una ocasión. El calendario de cotejos se publicará “próximamente”, informó la organización.

En total, el equipo dirigido por Horacio Dileo disputará 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

Calendario de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Finales: Del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

*El calendario de partidos se anunciará próximamente.

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación del combinado albiceleste fue cuando terminó quinto en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.

Polonia se quedó con el título de la VNL en 2025 Volleyball World

Tabla de campeones de la VNL masculina

Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvó la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participará nuevamente en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.