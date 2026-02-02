El fixture de la selección argentina en la Volleyball Nations League 2026

El combinado nacional dirigido por Horacio Dileo competirá en los tres Weekend en Brasilia, Gliwice y Kansai; próximamente se anunciará el calendario de partidos
- 3 minutos de lectura'
La World Volleyball anunció el calendario de la Nations League 2026 y la selección argentina conoció donde jugará los tres weekends de la primera etapa y los posibles rivales a los que enfrentará en el campeonato más importante que afrontará en el año posterior al Mundial.
El combinado nacional iniciará su participación en la primera jornada en la sede de Brasilia, en Brasil. Entre el 10 y 14 de junio compartirá el torneo con el local, Serbia, Bélgica, Bulgaria e Irán. En el siguiente weekend, del 24 a 28 de junio en Gliwice, Polonia; se subirá al escenario con el anfitrión, Bélgica nuevamente, Alemania, Turquía y China. Por último, entre el 15 y 19 de julio estará en la sede de Kansai, Japón; junto al dueño de casa, Italia, Canadá, Cuba y el combinado belga.
En cada uno de los weekends jugará contra cuatro de los cinco posibles rivales. Más allá de que Bélgica se repite en las tres sedes, solo la enfrentará en una ocasión. El calendario de cotejos se publicará “próximamente”, informó la organización.
En total, el equipo dirigido por Horacio Dileo disputará 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.
Calendario de la selección argentina en la VNL 2026
- Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.
- Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.
- Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.
- Finales: Del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.
*El calendario de partidos se anunciará próximamente.
🇦🇷🏐 ¡Calendario y sedes confirmadas para la Selección Argentina en la VNL 2026!— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) January 28, 2026
🗓️ Week 1 10-14 de junio
Brasilia 🇧🇷
🗓️ Week 2 24-28 de junio
Gliwice 🇵🇱
🗓️ Week 3 15-19 de julio
Kansai 🇯🇵
🏆 Finales
29/7 al 2/8 en Ningbo 🇨🇳
🔗 https://t.co/aMyY7FPR5Y pic.twitter.com/1p0XOXqCgp
En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.
La mejor actuación del combinado albiceleste fue cuando terminó quinto en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.
Tabla de campeones de la VNL masculina
Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvó la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participará nuevamente en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.
- Rusia / Francia / Polonia - 2
- Brasil - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
“Creo que debería”. Camila Morrone se declaró fan de Lionel Messi y contó su plan para el Mundial
Lista para el Mundial. Anto Roccuzzo marcó tendencia con la celeste y blanca y enloqueció a sus seguidores
Antesala Mundial. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega el partido que vale un título
- 1
Boca venció a Newell’s en la Bombonera en un partido luchado y con escasas emociones
- 2
A qué hora juega River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026
- 3
Boca escuchó aplausos en el final, que tuvieron más de premio por el resultado que de felicitación por el juego
- 4
Willem Dafoe estuvo en La Bombonera y los hinchas le dedicaron un cantito