En qué canal pasan Argentina vs. Corea del Sur por el Mundial de vóley 2025 hoy

Este lunes, desde las 23.30 (horario argentino), la selección argentina y Corea del Sur se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025. El encuentro se disputa en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City y se puede ver en vivo por TV a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma DGO, como así también por streaming por intermedio de la plataforma VBTV.

El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez comenzó su participación en la Copa del Mundo con un triunfo ajustado y meritorio ante Finlandia. Fue una definición que generó tensión y en la que la Argentina, tras reponerse de un 2 a 0 adverso, se impuso por 3 a 2 con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11. El compromiso duró más de dos horas y, finalmente, se resolvió en la agonía del tie break.

La selección argentina de vóleibol masculino venció a Finlandia en la fecha 1 del Mundial 2025 FIVB

Su rival de turno, en tanto, inició el certamen ecuménico con una contundente derrota frente al bicampeón olímpico en ejercicio, Francia, por 3 a 0 (25-12, 25-18 y 25-16). Es, en los papeles, el contrincante más asequible de la primera ronda, ya que se clasificó con lo justo tras quedarse con el último de los 15 cupos del ranking mundial de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB).

Cómo ver online el Mundial 2025

El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

DSports.

DGO.

Convocados de la selección argentina

Armadores

Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos

Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales

Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas

Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero

Santiago Danani.

🇦🇷🌏 ¡Argentina tiene sus 14 nombres para el Mundial de Filipinas!



👉 Luego de la preparación en Polonia y Filipinas, quedaron definidos los nombres para el Mundial



👉 Quedó desafectado Gustavo Maciel



🗓️ 13/9 - 23:30 ante FIN 🇫🇮#VamosArgentina



🌐 https://t.co/YFXRRirwoG pic.twitter.com/fyiTLpJkbq — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 12, 2025

De los preseleccionados, el DT argentino Marcelo Méndez dejó afuera de la convocatoria al central Gustavo Maciel. Entre los citados sobresale la presencia de De Cecco, quien volvió después del parate que tuvo en el seleccionado tras los Juegos Olímpicos París 2024. El resto es un mix de jugadores con una gran cuota de jóvenes, con la intención de darle forma a un equipo renovado que ya casi no cuenta con las figuras que ganaron la medalla de bronce en Tokio 2020.