Murió Micaela Vogel, una exjugadora de la selección argentina de vóley

El vóley argentino enfrenta horas de pesar luego de que se conociera que Micaela Vogel, de 42 años y exjugadora de la selección nacional, falleció este viernes. La noticia generó un fuerte impacto dentro del ambiente deportivo, especialmente entre quienes compartieron con ella distintas etapas de su carrera.

La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que usó sus redes sociales para honrar a la atleta en un contexto de gran conmoción. “La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad", señalaron en una publicación.

En el mismo mensaje, la entidad también dedicó unas palabras a su círculo cercano: “Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. QEPD”.

Aunque la federación informó que la jugadora padecía una grave enfermedad, no brindaron detalles respecto a su condición ni hace cuánto tiempo la sufría.

El comunicado de la Federación de Voleibol Argentina Captura

En su trayectoria deportiva, Vogel tuvo pasos por clubes del ámbito local como San Lorenzo, GEBA y Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde alcanzó las semifinales de la Liga Femenina, uno de los torneos más importantes del calendario nacional.

Su rendimiento a nivel de clubes le abrió también las puertas de la selección argentina, a la que fue convocada en distintas etapas, formando parte del grupo de jugadoras que representaron al país en competencias oficiales.

También desarrolló parte de su carrera en el exterior, con experiencia en la liga italiana, considerada una de las más competitivas del vóley. Ese paso por Europa le permitió medirse en un contexto de alto nivel y continuar consolidando su desarrollo profesional.

La noticia de su fallecimiento dejó un vacío en el ambiente del vóley argentino, donde será recordada por su recorrido dentro de la cancha y su paso por distintas instituciones del deporte.