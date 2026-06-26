Wimbledon abrió su intimidad: las estrellas tuvieron su primera práctica sobre el césped reservado para los grandes momentos

Por quinto año consecutivo, Wimbledon volvió a ofrecerles a algunas de sus principales figuras una experiencia reservada para muy pocos: estrenar antes del inicio del torneo en una de las canchas principales. Fue una especie de ceremonia secreta, con tribunas vacías, silencio absoluto y el césped impecable, algo que solo puede verse en los primeros días de competencia.

La iniciativa comenzó en 2022 y permite que un grupo selecto de jugadores pruebe durante 45 minutos la inmaculada alfombra verde en los courts más importantes del All England Club. Según el relató del cronista de AP, Alex Sharp, testigo privilegiado de esa primera sesión, esta invitación da una ventaja: le permite a los jugadores conocer de antemano la velocidad, la firmeza y la respuesta de una superficie que suele ser históricamente esquiva para los tenistas argentinos (aunque el reciente título de Francisco Cerúndolo en Queen’s indique lo contrario).

La bielorrusa Aryna Sabalenka retrató la experiencia de la cancha número 1 en soledad con su cámara Polaroid

Laura Robson -extenista número uno del Reino Unido- es la encargada de coordinar las acciones con los jugadores. “Siempre es fácil lograr que sean parte de la actividad, porque se trata de un bonus de 45 minutos en un court de competencia”, explicó la campeona Junior del torneo al sitio oficial durante la práctica entre Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, y Jessica Pegula, cuarta preclasificada. “Cómo pica, qué tan rápida está, cómo se siente ahí afuera. Son 45 minutos que nadie más tiene”, completó.

Este año hubo una diferencia relevante: las prácticas no se realizaron en el court central de la Catedral, sino únicamente en la cancha número 1 para preservar la superficie del estadio principal

La imagen tuvo algo de postal anticipada del torneo: Sabalenka y Pegula golpeando en una cancha todavía sin público, sin ruido externo, sin la electricidad de la competencia, pero con la solemnidad que caracteriza al escenario londinense. “Salís caminando y te sentís muy afortunada de ser parte. Definitivamente se siente como que The Championships ya empezaron”, dijo Robson.

Djokovic y Sinner con sus equipos

Este año hubo una diferencia relevante: las prácticas no se realizaron en el court central de la Catedral, sino únicamente en la cancha número 1. La decisión apuntó a preservar el escenario más emblemático para el lunes, cuando comience oficialmente la acción y el campeón defensor sea el primero en pisarlo. Hoy se sortearon los cuadros principales del torneo.

Después del entrenamiento entre la bielorrusa y la norteamericana, la número 1 del mundo sacó una cámara Polaroid para registrar el momento. Robson se sumó como fotógrafa improvisada y tomó imágenes de los equipos de ambas jugadoras. Poco después, Sabalenka recibió un peluche gigante de Pip, la frutilla que se volvió viral en la última edición del torneo.

La jornada continuó con dos candidatos a ganar el título masculino, Jannik Sinner -defensor y número 1 del mundo-, y Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo que busca igualar los 8 trofeos dorados de Roger Federer para así alcanzar su obsesión: el Grand Slam número 25. Ambos participaron de una sesión con micrófono abierto y preguntas de Robson desde las tribunas. ¿Qué consejo podría darle Nole al italiano en su regreso como campeón defensor? Djokovic respondió con humor: “No creo que necesite mis consejos, para ser honesto. Estoy honrado de que sea mi compañero de peloteo hoy”. Y agregó: “Mi consejo es que lo disfrute; no hay nada como volver a esa cancha y salir como campeón”.

La cancha número 1 de Wimbledon

Fue inaugurada en su versión actual en 1997, en Aorangi Park, con capacidad para 11.432 espectadores. El primer enfrentamiento en esa arena fue un partido entre el británico Tim Henman y el canadiense Daniel Nestor.

Reemplazó a la antigua cancha 1, construida en 1924 junto al lado oeste del court central. Aquel escenario, más chico e íntimo, llegó a recibir más de 7 mil espectadores y era muy querido por muchos jugadores del circuito.

El antiguo venue fue demolido para dar lugar al edificio Millennium, el centro de medios y áreas para jugadores y socios.