Crimen de Lucio Dupuy: Juan Sebastián Verón apuntó contra el colectivo feminista y generó polémica

escuchar

El 26 de noviembre de 2021 se conoció el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió tras meses de maltratos por parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, en la provincia de La Pampa. El próximo 2 de febrero se conocerá el veredicto que determinará la sentencia para las acusadas, tras varias semanas de juicio. Muchas celebridades reclamaron justicia por el pequeño a través de las redes sociales, como Carolina “Pampita” Ardohain, Dalma Maradona o Eugenia “la China” Suárez. En tanto, Juan Sebastián “La Brujita” Verón se sumó al pedido, pero generó polémica por relacionar dos cuestiones: “Mezclan todo”.

El cruel asesinato de Lucio conmovió a todo el país. Según revelaron las pericias tecnológicas, las dos acusadas consideraban al niño “una molestia” en su relación. Ambas permanecen detenidas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, a la espera del veredicto en los próximos días, tras atravesar las audiencias de testigos y los alegatos finales de las partes, que dará el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueves Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez.

ARCHIVO-. El mástil frente a la Plaza San Martín de Santa Rosa se trasformó en un altar con velas y carteles puestos por manifestantes y miembros de distintas ONG Julian Ernesto Varela - Télam

Durante estos días, las redes sociales se inundaron de reclamos de justicia para el pequeño, donde las figuras públicas tildaron el crimen del niño de 5 años de “aberrante” e “inhumano”. En este contexto, se sumó el exfutbolista de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián “La Brujita” Verón, pero hizo una desatinada relación y las usuarias apuntaron contra él. “Justicia por Lucio. Si fueran dos hombres, las activistas estarían marchando y pidiendo justicia. Pero no, mucho silencio”, señaló el deportista, a través de sus Stories de Instagram, donde acumula 718 mil seguidores.

Juan Sebastián Verón pidió justicia por Lucio y apuntó contra el movimiento feminista Instagram: juansebastian.veron

Las usuarias de las redes sociales apuntaron contra las palabras de Verón. “Mezclan todo, hablando del feminismo. Cuando opinen algo coherente y que esté relacionado y fundamentado, me avisan”, señaló una. “¿Ahora, por ser mujeres, resulta que podemos defender el mundo? Nos duele a todos. Nos duele Lucio, nos duele Milena [Sánchez], nos duele Fernando [Báez Sosa] y nos duelen todos los que ya no pueden contarlo”, agregó otra. Un tercero reflexionó: “Los hombres también deberíamos salir a marchar. Debería ser un mea culpa nuestra y no creer que el feminismo es el ejército de salvación y que saldrá a denunciar todas las injusticias del mundo”.

A la espera del veredicto

El día de su muerte, el pequeño fue llevado al Hospital Evita de Santa Rosa con múltiples lesiones, así como quemaduras y mordiscos, con una “hemorragia interna” de la que no pudo ser reanimado.

En caso de confirmarse la calificación del crimen propuesta por los fiscales, se dictaminaría la pena perpetua para las imputadas, bajo una acusación de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años y todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

LA NACION