Yago Fawaz viajará a Manchester para continuar allí su carrera

Cinco días después de la presentación oficial, KRÜ Esports, equipo de eSports de Sergio Kun Agüero, presentó a su primera gran incorporación: Yago Fawaz, de 20 años y actual noveno del ranking mundial, es el primer pro player de FIFA que se suma a la organización. Se trata de un refuerzo inicial de lujo para un proyecto ambicioso que busca hacer crecer el relegado panorama sudamericano.

Hincha de Vélez y vecino del barrio de Saavedra, Yago se inició como jugador individual, pero luego tuvo destacados pasos por los equipos de 9z Team e Independiente Esports. Hasta que en 2019 lo contrató West Ham United, institución en la que se volvió el primer argentino en jugar para un equipo de la primera división inglesa y competir en la la ePremier League para PS4. Luego de un año, a principios de este mes anunció que dejó de formar parte del club.

Con un nivel espectacular y un ascenso impactante, en poco tiempo se volvió un referente absoluto de los eSports en el país y logró muy buenos resultados en el plano internacional: fue subcampeón en la eNations Cup 2019 y en la FUT Champions Cup en Bucarest 2019. Hoy integra el Top 10 de los mejores jugadores del mundo y ahora tendrá un nuevo gran desafío en KRÜ Esports: viajará en los próximos días a Manchester, Inglaterra, para continuar su carrera desde allí representando al club en los principales torneos y eventos.

Yago Fawaz es exjugador de 9Z, Independiente y West Ham

"Estoy muy feliz de formar parte de este gran equipo y pienso dejarlo todo para estar entre los mejores. A los que sueñan con entrar en un equipo les aconsejo que jamás se den por vencidos y que estén preparados para lograr sus objetivos", contó Yago.

La sociedad de KRÜ estará constituida entre la Argentina y España (Barcelona) y se buscará especialmente comenzar a crear uniones entre las regiones sudamericanas y europeas, ya que hoy la diferencia, potenciada por las dificultades económicas, son muy notorias. El equipo contará con jugadores, entrenadores, analistas, managers y streamers y ya tiene el apoyo de diversas empresas y de la plataforma Twitch.

Para esta temporada, FIFA ya anunció que distribuirá 3,7 millones de euros (4,35 millones de dólares) en los premios de sus diferentes competiciones de eSports para jugadores individuales, clubes y selecciones nacionales que se disputarán bajo el videojuego de fútbol FIFA, de la empresa estadounidense EA Sports. La temporada incluirá un nivel para jugadores individuales ('FIFA eWorld Cup', con sus clasificatorios 'Global Series'), otro para clubes ('FIFAe Club Series') y otro con selecciones nacionales ('FIFAe Nations Series').

Los deportes electrónicos generarán ingresos por 973,9 millones de dólares en todo el mundo durante 2020 y que para 2023 el número llegará a 1.600 millones de dólares.

Además, según Newzoo, consultora holandesa especializada en el mercado tecnológico, el sector generará ingresos por 973,9 millones de dólares en todo el mundo durante 2020 y que para 2023 el número llegará a 1.600 millones de dólares. Por otro lado, la audiencia de los deportes electrónicos se elevará hasta 92 millones de personas a finales de 2020, lo que significa una suba cercana a un 7% respecto a los 86 millones de 2019. De ellas, 33 millones (un 35%) consume eSports más de una vez al mes, mientras que las otras 59 millones lo hacen menos de una vez.

La historia de Yago Fawaz

La carrera profesional de Yago Fawaz empezó sin una búsqueda activa. Era ganador constante entre amigos y hermanos, y una publicidad en Instagram y la insistencia de un amigo lo llevaron a pagar la inscripción en un torneo en el centro porteño. Ganó, se llevó la tablet de recompensa y el organizador le propuso regresar. Aceptó, volvió a ganar y a partir de ese momento vio el futuro con otros ojos: pasó a ser un habitué de los torneos nacionales hasta volverse hoy un protagonista usual del top 10 del mundo en FIFA 20.

"No sé si por suerte o por qué, pero en 2018 logré clasificarme para la FUT Champions Cup Global Series de Londres. Cuando fui a hablar con mis viejos, les dije algo así como «ligué un viaje a Londres de pura suerte. Voy a jugar con los mejores del mundo y ver qué pasa». No tenía ni un gramo de esperanza, veía a mis rivales por internet y trataba de copiarles todo. Pero me fue muy bien, llegué a las semifinales y perdí contra el alemán Mo Auba, el mejor del mundo. Entonces empecé a creer que podía ser bueno", recordó Yago en mayo para LA NACION.

Aquel primer torneo internacional de PS4 en la capital inglesa, en el que Nicolás Villalba fue campeón en la final que podría haber tenido a dos argentinos, fue el puntapié inicial del entusiasmo de Fawaz en los eSports. En aquel momento el joven ya jugaba por Independiente en la e-Superliga y representaba al equipo sudamericano 9z Team. En abril de 2019 experimentó una explosión: accedió a la FIFA eNations Cup (el mundial de países) en la consola XBox y llevó a la Argentina al segundo puesto junto a Nico Villalba. Además, participó en torneos en Estados Unidos, Alemania, Rumania, Francia y Brasil, hasta que en octubre de 2019 fue contratado por West Ham, de Inglaterra, para su equipo de eSports y se convirtió en el segundo argentino fichado por una institución europea.

FIFA ya anunció que distribuirá 3,7 millones de euros (4,35 millones de dólares) en los premios de sus diferentes competiciones de eSports para jugadores individuales, clubes y selecciones nacionales

"Si un quiere vivir de esto, no puede jugar para un club de la Argentina. En cambio, si lo hace para un club de Europa, el salario es más que suficiente. Los premios de los torneos son un plus, pero se los gana cada uno", valoraba en aquel entonces. El joven del barrio de Saavedra trata de jugar al menos dos partidos por día con algún profesional para mantenerse activo y procura "subir la intensidad cuando hay un torneo cerca". Durante un fin de semana puede jugar 8 o 10 horas, y trabaja con un psicólogo deportivo para focalizarse en detalles de concentración. Entre FIFA 19 y FIFA 20, Yago logró embolsar alrededor de 40.000 dólares en recompensas por fuera de su contrato con el club inglés, con el que en febrero se clasificó para la ePremier League para PS4, siendo el primer argentino en lograrlo.

"Los prejuicios son bastantes y son medio pesados en algunos momentos. Muchos creen que por ser bueno jugando a la Play, uno se la pasa todo el día jugando. Y a mí me gusta pasar el tiempo con mi novia y mis amigos. Es como pensar que un abogado esté todo el día en un juzgado. Hay demasiados prejuicios en los eSports. Es cuestión de pensar un poco más; no sé por qué creen eso", reflexionaba Fawaz, y agregaba: "Hay dos o tres equipos a los que les da para competir fuertemente en los eSports en el país. Los mejores jugadores tienen que buscar equipos fuera de Argentina porque a nuestro país no le da para ser fuerte, especialmente por un tema monetario. Es lo que ocurre con los futbolistas, también: los contratos fuertes están en Europa. Hoy yo quiero seguir levantando mi nivel y mantenerme entre los mejores del mundo". Hoy su historia, de la mano del Kun Agüero, toma otro color.

